Ada Egidio a Tvblog: “Cash or Trash racconta uno spaccato del nostro mestiere. La tv? Un bellissimo caso” (video)

Durante una pausa dalle registrazioni, abbiamo incontrato Ada Egidio, uno dei mercanti di ‘Cash or trash’, il format prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, in onda, con la quarta stagione, da lunedì 15 maggio 2023, a partire dalle 19:30, su Nove e in anteprima dal 12 maggio su Discovery+.

Come è stato il passaggio dal mondo dell’arte e dell’antiquariato al piccolo schermo?

“E’ stato tutto molto casuale. Mi hanno incontrata in galleria, mi hanno fatto un provino e sono piaciuta. E’ stato un caso ma un bellissimo caso”.

Come ti stai trovando a Cash or trash?

“Ormai è una grande famiglia. Mi trovo benissimo anche se devo dire che tra mercanti la sfida è effettiva. In maniera molto educata, ci scateniamo ferocemente (ride, ndb). Mi trovo molto bene. E’ un mondo splendido che sta raccontando uno spaccato del nostro mestiere che era poco conosciuto. Ed è davvero molto interessante”.

Secondo me, sei una delle mercanti più ‘agguerrite’. Come si riesce ad sbaragliare la concorrenza? Ed, in particolare a creare quel punto di contatto con il venditore per accaparrarsi un oggetto…

“Sicuramente entrare in empatia con il venditore, ascoltare la sua storia è il mio marchio di fabbrica. Cerco sempre questo lato emotivo, empatico. Se voglio una cosa arrivo fino alla fine”.

Ed, invece, come si riesce a superare la delusione per non essersi accaparrata un oggetto e, quindi, aver avuto la peggio su un altro mercante?

“A me capita spesso con Roberta (Tagliavini, ndb). Poi, riesco a trovare sempre, se il venditore non me l’ha venduto, il modo di ritrovare un oggetto simile. Oppure di trattare con il mercante che mi ha soffiato un affare sotto al naso”.

Volevo farti una domanda più ad ampio raggio… se il mondo dell’arte e dell’antiquariato è maschilista o se, ad oggi, le donne non hanno problemi ad affermarsi…

“Purtroppo è un ambiente maschilista. Da donna, si deve lavorare il doppio per affermarsi e avere riconosciuto lo stesso ruolo degli uomini. Fortunatamente a Cash or trash ci sono tre signori oltre che tre uomini ed un conduttore splendido e anche Alessandro Rosa che hanno un grande rispetto per me, Roberta ed il nostro mondo. Altrove, bisogna rimboccarsi le maniche e farsi una bella corazza per poter superare determinati pregiudizi. Ci si riesce, la soddisfazione è doppia”.

Qual è, secondo te, il punto di forza di questo programma? Mi interessava, però, conoscere il punto di vista del mercante…

“Il punto di forza è sicuramente quello di poter raccontare la storia d’Italia, uno spaccato di vita che, in qualche modo, racchiude tutta l’Italia, tutti noi, dai più piccoli ai più grandi attraverso gli oggetti. Abbiamo la possibilità di raccontare un mondo attraverso gli oggetti in maniera molto educata ma anche divertente. Perché un pochino di leggerezza in questo momento ci vuole”.

Uno dei pregi di questo programma è quello di aver avvicinato al mondo dell’arte e dell’antiquariato anche chi non ha dimestichezza con questo campo…:

“Sono pienamente d’accordo. E questa è la soddisfazione più grande per noi mercanti quando incontriamo qualcuno che ci diceva che era totalmente disinteressato e, poi, cita un pezzo di una puntata che l’ha attratto a tal punto da voler studiare e guardarci tutte le sere. Questo è veramente meraviglioso per noi”.

Un’ultima domanda… a fine registrazioni, hai avuto modo di confrontarti o risentire un venditore?

“Soprattutto con uno con cui sono rimasta amica. E’ una puntata storica, quella del baule. Stefano mi ha raccontato la storia della sua famiglia. Siamo rimasti in contatto. Abbiamo un bel progetto. Spero che lo svilupperemo. Ormai, per me, è un amico”.

Ada Egidio di Cash Or Trash?, chi è?

figlia di due pietre miliari del collezionismo, gestisce a Roma una galleria d’arte contemporanea e un negozio di antiquariato. Circondata da oggetti, ammette di essere una famelica accumulatrice seriale. Grazie alla sua caratteristica è riuscita a scovare piccoli tesori, come i Promessi Sposi illustrati da De Chirico.