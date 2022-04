Carola Puddu a Verissimo: “Luigi Strangis? E’ l’opposto di me. Mi manca tantissimo” (video)

Carola Puddu, ospite, oggi, sabato 23 aprile 2022 di ‘Verissimo’, ha raccontato, per la prima volta, il sentimento che la lega a Luigi Strangis conosciuto all’interno della scuola di ‘Amici 21′:

In realtà, non saprei dirti. Definirti a parole cosa ci lega tanto. E’ un legame molto speciale, profondo. Sa tutto di me. E’ la prima persona con cui mi sono confidata. Ha una personalità ed un carattere, seppur contorti, che aiutano anche me ad essere me stessa. E’ l’opposto di me. Mi trasmette leggerezza, spensieratezza.

L’ultima eliminata dal serale del talent show di Maria De Filippi spera che questo affetto possa proseguire anche fuori dalla scuola di Canale 5 (Qui, il video):

Io credo che l’amore, come lo vedo io in questa situazione, non deve essere, per forza, una storiella romantica. Certi legami non hanno bisogno di questo… L’amore vero è incondizionato. Può succedere di tutto sai che ci sei per quella persona . Non abbiamo mai smesso volerci bene anche E’ un’infatuazione mentale. Lì era davvero importante per me. E’ il mio punto di riferimento. Quello che mi attrae di lui non è l’aspetto fisico ma il suo carattere. Come artista lo stimo tantissimo. Spero di rivederlo, di andare ai suoi concerti e che lui venga a teatro. Non so se qualcosa succederà. A me importa che mi stia vicino. Voglio volergli bene così come è. Mi manca tantissimo. Lui è una rockstar, io la ballerina. Siamo gli opposti.