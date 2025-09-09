Carlotta Mantovan: età, dove vive, la laurea, la figlia Stella, il matrimonio con Frizzi, profilo Instagram

Carlotta Mantovan è un famoso volto della tv italiana. Nata nel 1982 e originaria di Mestre (Venezia), si è approcciata per la prima volta all’ambito dello spettacolo nel 2001, quando ha partecipato alla finale nazionale di Miss Italia. Si è inoltre classificata al secondo posto, ottenendo però la fascia di Miss Deborah. Proprio da lì è iniziata la sua carriera. Nei primi anni 2000, ha partecipato ad alcuni eventi di solidarietà con Voglia di solidarietà, In campo per un sorriso e Insieme per la vita. Ha preso in seguito parte alla sfilata Modamare Portocervo in qualità di modella, ed è stata una concorrente di Veline, il programma di Canale 5 che selezionava le nuove ballerine di Striscia la Notizie.

In quegli stessi anni si è iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università di Trieste, e si è avvicinata al giornalismo iniziando a scrivere qualche articolo per Il Gazzettino.

I primi passi e il successo in tv

Mantovan è diventata uno dei volti di Sky Tg24, per cui ha condotto sia il tg che il meteo. Il vero successo è arrivato proprio grazie a questa esperienza televisiva, che l’hanno resa una delle giornaliste più amate di Sky. Ha ricoperto questo ruolo fino al 2018, quando Sky ha trasferito la sua sede centrale a Milano e lei ha deciso così di non voler lasciare la sua famiglia, restando nella Capitale. Nello stesso anno è arrivata in Rai: per due stagioni consecutive, ha condotto Tutta salute, programma di Rai 3 che era dedicato alla salute e al benessere.

In quello stesso anno, la giornalista ha affiancato Antonella Clerici nella trasmissione Portobello, nuova edizione del famoso programma degli anni ’80. Nel 2023 è invece entrata nel cast di Ballando con le Stelle, lo storico programma artistico di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

L’amore per Frizzi e la vita privata

Carlotta Mantovan ha iniziato una bellissima storia, nel 2002, con il conduttore Fabrizio Frizzi. I due si sono incontrati per la prima volta in occasione di Miss Italia: lei era concorrente, lui conduttore. Da quel momento non si sono più lasciati e nel 2014, dopo più di dieci anni, si sono sposati. Dalla loro relazione è anche nata la figlia Stella. Un legame, il loro, che è stato interrotto solo con la morte del presentatore, avvenuta nel 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. La giornalista è quindi rimasta vedova a soli 36 anni. Carlotta avrebbe ritrovato ora la serenità, soprattutto grazie alla figlia Stella.