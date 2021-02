Il debutto di Campioni di domani, il nuovo programma di Rai2 con Massimiliano Ossini e Lino Zani, strettamente legato ai Mondiali di sci in corso a Cortina d’Ampezzo (ieri la cerimonia di inaugurazione), si sposta nel palinsesto. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, la prima puntata, prevista per oggi pomeriggio alle ore 17.30, sarà anticipata alle ore 16.15. Il motivo della variazione di palinsesto è dovuta, pare, alla decisione di collocare alle 17.30 uno speciale del Tg2, per raccontare evidentemente gli sviluppi dell’attualità politica, con il secondo giro di consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi al via proprio oggi.

Campioni di domani, come anticipato da Blogo alcuni giorni fa, è un talent di 9 puntate nel quale ragazzi di 16 anni, provenienti da diversi Sci Club d’Italia, si sfidano tra di loro. L’obiettivo, al netto della gara in quanto tale, è raccontare le storie e le motivazioni che spingono i concorrenti ad affrontare i sacrifici necessari per diventare i ‘Campioni di domani’ dello sci italiano.

Il programma è realizzato da Art Film Kairos e Raidue in collaborazione con Fondazione Cortina 2021 e Istituto per il Credito Sportivo. La regia è di Daniel Pezzani. A firmarlo come autori sono oltre ai già citati conduttori anche Maria Pia Pezzali e Alessandro Migliaccio.

Intanto, va segnalato che, ironia della sorte, è stata cancellata per una fortissima nevicata la combinata donne che oggi doveva aprire i Mondiali di sci di Cortina. Si attendono decisioni sul nuovo calendario delle gare. Kristian Ghedina, ambasciatore dei Mondiali, ospite di ‘Radio anc’hio sport‘, ha dichiarato: