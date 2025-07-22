Camila Raznovich: età, lauree, marito e figli, dove vive. Carriera e vita privata della conduttrice

Camila Raznovich è uno dei volti più amati della televisione italiana. Un nome che, da anni, è ormai sinonimo di viaggi, cultura e approfondimento. La sua voce inconfondibile e il suo approccio coinvolgente l’hanno resa protagonista di programmi di successo, eppure il suo percorso non è stato affatto lineare. Anzi, è una storia fatta di cambiamenti, di scelte coraggiose e di passaggi inaspettati.

Nata a Milano ma cittadina del mondo, Camila ha vissuto un’infanzia fuori dagli schemi, viaggiando tra India ed Europa, formandosi ben prima di accendere i riflettori della televisione. Dietro il suo modo di fare sicuro, si cela un percorso umano e professionale sorprendente, fatto di incontri decisivi, esperienze forti e tanta determinazione. Chi l’ha seguita ai tempi di Mtv, forse stenterà a riconoscerla oggi nelle vesti di apprezzata conduttrice culturale della Rai.

Ma chi è davvero Camila Raznovich quando si spengono le telecamere? Dove vive, con chi condivide la sua quotidianità, e quali traguardi ha raggiunto lontano dal piccolo schermo?

L’ infanzia in giro per il mondo e il successo in TV

Camila nasce a Milano il 13 ottobre del 1974. I genitori, di origine argentina con radici russo-ebraiche e italiane, abbracciano fin da subito uno stile di vita alternativo. Conosciutisi a Buenos Aires, i suoi genitori si trasferirono in Italia per fuggire dai disordini politici. Camila ha trascorso l’infanzia tra Milano e comunità hippy in India, seguendo il percorso spirituale di Osho, prima di tornare a Milano dopo la separazione dei genitori. Quando la conduttrice è ancora molto piccola infatti, i suoi decidono di unirsi alla comunità spirituale di Osho, figura controversa ma molto seguita negli anni Settanta e Ottanta. Questo significa, per lei, crescere in un contesto profondamente diverso da quello tradizionale: tra ashram, meditazione, libertà espressiva e continui spostamenti.

Il suo è un mondo fatto di valigie sempre pronte, lingue diverse e un’educazione “nomade” in cui la scuola non è l’unico luogo di apprendimento. Dall’India all’Europa, passando per esperienze comunitarie, Camila impara presto a confrontarsi con culture e modelli di vita differenti. Un bagaglio culturale e umano che, in futuro, si rivelerà preziosissimo. Il primo grande amore di Camila per il mondo della comunicazione prende forma negli anni Novanta, quando entra a far parte della squadra di Mtv Italia, allora all’apice del suo successo tra i giovani. Qui esplode la sua energia, e il pubblico la scopre come veejay brillante, ironica e originale. Conduce programmi come Hanging Out, Select, Hitlist Italia, diventando il volto familiare di una generazione che ballava davanti alla TV.

In quel contesto Camila non è solo una presentatrice: è un simbolo di freschezza e spontaneità, una figura di rottura rispetto ai conduttori tradizionali. Il pubblico si affeziona rapidamente alla sua parlantina sciolta, alla risata contagiosa e alla capacità di far sentire ogni intervistato a proprio agio. Saranno proprio queste qualità a farle spiccare il volo anche fuori dal circuito musicale. Nel 2000 arriva un’importante svolta. Camila viene scelta per condurre Loveline, un programma di educazione sessuale trasmesso su Mtv, molto avanti rispetto ai tempi. Con il supporto di sessuologi ed esperti, affronta con grande delicatezza e naturalezza tematiche spesso considerate tabù, parlando ai giovani senza moralismi ma con autorevolezza. Il suo stile diretto ma rispettoso la distingue ancora una volta.

Conclusa l’esperienza con Loveline nel 2010, la sua carriera continua a evolversi. Camila passa a La7 con Relazioni pericolose, per poi approdare su Rai 3 dove si cimenta con Amore criminale e, successivamente, Tatami. In queste trasmissioni Camila cambia registro, abbandona i toni leggeri per affrontare storie di cronaca e tematiche complesse, con una sensibilità maturata negli anni. Il grande salto arriva nel 2014, quando Rai 3 le affida la conduzione di Alle falde del Kilimangiaro, programma storico dedicato ai viaggi, alla scoperta dei luoghi più affascinanti del pianeta e delle bellezze italiane. Inizialmente affiancata da Dario Vergassola, in poco tempo Camila diventa il volto principale dello show.

Un’idea vincente è quella del Borgo dei Borghi, una sorta di “campionato” dei paesi più belli d’Italia, che riesce ad accendere i riflettori su angoli nascosti del nostro territorio. Anche grazie a questo format, Camila riesce a coniugare turismo, cultura e valorizzazione del patrimonio nazionale, conquistando un pubblico sempre più vasto.

Vita privata: amore e figli

Se sul piccolo schermo Camila è estroversa e sempre presente, nella vita privata preferisce mantenere un profilo basso. Attualmente è legata all’imprenditore francese Loic Fleurya, ma in precedenza è stata legata a Eugenio Campari, architetto, con cui ha avuto due figlie: Viola, nata nel 2009, e Sole, nel 2012. Prima di Eugenio, Camila è stata sposata con un uomo australiano, relazione conclusasi nei primi anni Duemila. La separazione ha coinciso con il ritorno in Italia e l’inizio della sua carriera su Mtv.

Sull’attuale relazione in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera tempo fa ha rivelato: “Viviamo lontani, io a Milano, lui a Parigi e la distanza alla nostra età è meravigliosa. Ciascuno con i propri figli, i propri spazi, un grande rispetto reciproco. Quando ci ritroviamo c’è grande entusiasmo, non c’è mai noia” Una vita sentimentale movimentata ma sempre vissuta con riservatezza, senza mai esibirla sui social o nei rotocalchi. Camila dunque vive a Milano, città che ama profondamente e dove riesce a coniugare vita familiare e impegni professionali. È molto legata anche a luoghi come Londra e Berlino, dove ha vissuto in passato, e appena può torna a viaggiare, sia per lavoro che per passione.

Camila Raznovich ha saputo reinventarsi mille volte senza perdere autenticità: ha portato in televisione il coraggio di parlare di sesso in modo serio, la passione per il viaggio, il rispetto per le storie umane. E oggi, a cinquant’anni, continua a essere un punto di riferimento. Proprio a proposito del sesso non sono passate inosservate le sue parole: “Per la pelle il sesso fa molto bene…Per il resto un po’ di laser e basta. Né botox, né filler. Mi fa paura manipolare. Lo abbiamo fatto con la natura ed è stato un disastro”. La conduttrice infatti non ha problemi con il tempo che passa: “Io mi sono sempre molto piaciuta fisicamente, mi piace la mia faccia invecchiata. Mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, ho troppa paura che mi possano rovinare. È ovvio: vedo che la pelle cade, ma la prendo con grande leggerezza”.