La Notte nel Cuore, cambio programmazione Canale 5: slitta in seconda serata

La dizi con Melek e Nuh non va più in onda in prima serata. I perché di una decisione a sorpresa da parte di Mediaset.

La notte nel cuore ha fatto registrare ottimi risultati nella gara degli ascolti. La dizi ambientata in Cappadocia viaggia su una media settimanale superiore ai 2,3 milioni di spettatori, con punte del 19% di share. Una performance che ha consentito a Canale 5 di tenere testa alla concorrenza, prodotti del prime time Rai compresi.

Malgrado le buone performance della soap con Ece Uslu, Mediaset ha optato per una significativa variazione nel palinsesto della rete ammiraglia. A farne le spese, se così si può dire, sarà l’appuntamento con La notte nel cuore. Per Melek e Nuh si profila l’addio alla prima serata. Ecco i perché della decisione di Cologno Monzese.

Mediaset cambia programmazione: perché La notte nel cuore non è più in prima serata

A partire da oggi, martedì 23 dicembre 2025, la programmazione di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche. Ci saranno importanti novità per gli amanti delle soap turche. Al ritorno dopo una lunga pausa estiva, Io sono Farah è rimasta decisamente al di sotto delle attese della vigilia per quanto riguarda la gara Auditel.

I vertici aziendali hanno deciso di rivoluzionare il palinsesto inserendo Io sono Farah in prima serata, nello slot orario compreso tra le 21:20 e le 22:15. A questo punto La notte nel cuore è slittata ufficialmente nella seconda serata di Canale 5, subito dopo la soap con Demet Özdemir nei panni della giovane iraniana (trapianta in Turchia) Farah.

Dopo la variazione in palinsesto, la penultima puntata de La notte nel cuore inizierà alle 22:15 e terminerà intorno alle 23, perdendo il consueto spazio serale. Lo slittamento dovuto al cambio di programmazione di certo non verrà accolto con entusiasmo dai fan, che sicuramente avrebbero preferito godersi le ultime puntate in un orario più comodo.

Il cambio si spiega con una decisione strategica da parte di Mediaset. L’azienda punta a rafforzare gli ascolti in difficoltà di Io sono Farah sfruttando l’effetto traino garantito dal successo de La ruota della fortuna, tornata in grande spolvero nell’edizione rinnovata condotta da Gerry Scotti con Samira Lui al fianco.

La notte nel cuore, anticipazioni della puntata del 23 dicembre

Nella puntata in onda stasera, la penultima prima del gran finale previsto per martedì 30 dicembre, Bunyamin, disperato aver perso l’eredità, accetterà la proposta di Sumru: gestire insieme a Canan l’agenzia di Perihan. Nel frattempo Esat confesserà a Cihan di aver provocato l’incidente che poteva costare caro a Melek e Sevilay.

Pentito per quanto accaduto, il giovane aiuterà il fratellastro a far confessare Hikmet prima di rivelare tutto alla famiglia, ottenendo il perdono. Hikmet e Halil proveranno a fuggire, ma finiranno in manette. Anche per Esat si apriranno le porte del carcere dopo l’udienza. Esma però prometterà di aspettarlo. Turkan verrà licenziata per la relazione con Bunyamin.

Sumru tuttavia la aiuterà a trovare un altro lavoro. Con un pretesto, Nazim farà venire Harika nel suo ufficio. Dopo essersi riconciliati i due si metteranno insieme.