In onda da quasi vent’anni (la prima stagione risale al 2004), torna con l’edizione 2023 Cambio Moglie, la versione italiana del celebre reality inglese Wife Swap che, tramite un vero e proprio esperimento sociale, mette alla prova numerose famiglie, che si confrontano tra stili di vita e opinioni differenti. Quali saranno le famiglie protagoniste di questa edizione? Continuate a leggere per scoprirlo!

Cambio Moglie 2023, quando va in onda?

La nuova edizione del reality show va in onda partire da domenica 5 marzo 2023, alle 21:25, su Nove.

Cambio Moglie 2023, come funziona?

Il format del programma non cambia: due mogli si scambiano casa e famiglia per una settimana, mettendosi così alla prova in un contesto familiare e sociale completamente diverso dal proprio.

Dopo aver osservato per i primi due giorni le abitudini della nuova famiglia, seguendo le regole che ciascuna ha lasciato in eredità all’altra, le mogli potranno mettere in atto dei cambiamenti, talvolta talmente rivoluzionari da ribaltare la vita di tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto.

Il “cambio” di moglie arriva come una vera e propria bomba ad orologeria, facendo esplodere rivendicazioni e dissapori inespressi da tempo. Al termine della settimana le due donne, accompagnate dai rispettivi mariti, si incontrano per un momento di confronto che, tra risate, scontri, momenti di commozione e consapevolezza, darà l’opportunità ad entrambe le famiglie di dare un nuovo slancio a dinamiche familiari affaticate dallo scorrere del tempo.

Cambio Moglie 2023, le famiglie

Anche in questa edizione, le famiglie protagoniste che si incontrano nel corso delle puntate sono molto differenti le une dalle altre. Ecco i nuclei famigliari al centro dei nuovi episodi:

– una coppia di genitori che si sentono degli eterni Peter Pan ed una famiglia per cui le regole non sono mai abbastanza:

– una famiglia di food trucker, che insegna ai figli l’indipendenza, ed una famiglia di cake designer un po’ seriosi e molto attenti alla pulizia;

– una coppia che vive la propria libertà tra viaggi in camper e adrenalinici sport d’acqua ed una mamma che, pur di curare il marito e i tre figli, mette da parte sé stessa;

– una donna dalla travolgente passione per il canto, trattata da marito e figli come una diva, ed una famiglia alternativa che ha come mantra libertà, natura e assenza di regole;

– una coppia posh abituata a godersi la vita ed una famiglia di allevatori di bestiame;

– una coppia che vive la propria vita di notte, tra discoteche e trasgressioni ed una famiglia che alla movida della città ha preferito il silenzio e la solitudine della campagna;

– la moglie di un gestore di beach club, una donna viziata e per nulla apprensiva nei confronti del figlio ed una mamma super attenta che per lavoro gestisce un’agenzia funebre.

Cambio Moglie 2023, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di questa stagione sono otto, ciascuno della durata di 65 minuti. L’ultima puntata, quindi, va in onda il 23 aprile.

Cambio Moglie 2023, produttori

Il programma è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Cambio Moglie 2023 su Discovery+

Oltre che durante la messa in onda su Nove, è possibile vedere Cambio Moglie in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il programma è disponibile in anteprima per gli abbonati a pagamento. A questo link la pagina ufficiale del programma.