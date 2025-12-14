Call My Agent 3, il peso dell’assenza che ha ridefinito la storia: la recensione della serie Sky

Sacrificio, entusiasmo, un dietro le quinte che non sempre viene svelato. La versione italiana di Call my Agent ha sempre avuto il solo potere di mostrare, con tecnicismi ed espedienti narrativi, lo scenario retrospettivo di un mondo che si fa sempre più fatica a conoscere: quello in cui vivono gran parte degli artisti. Un universo fatto di attese interminabili, ansie contrattuali e compromessi silenziosi. La serie ha filtrato, attraverso una lente complessa, il nostro star system, svelando che il red carpet è solo la punta di un iceberg emotivo e logistico. Il talento si scontra continuamente con le logiche del mercato e con l’incessante bisogno di restare sulla cresta dell’onda. L’ufficio dell’agente: è lì che l’artista si “spoglia” e rivela insicurezze, costringendo lo spettatore a riconsiderare l’idea di celebrità.

La terza stagione di Call My Agent – Italia racconta però quello “step in più” che si riesce a compiere solo quando si affronta una perdita importante. Il cast ha perso Marzia Ubaldi, venuta a mancare nel 2023; un lutto che affrontano anche i personaggi della serie, tutti protagonisti di un cambiamento drastico dopo la scomparsa di Elvira, figura materna e pilastro indiscutibile dell’agenzia. Un’assenza che costringe gli agenti a una profonda riflessione sul significato del loro lavoro ma anche sulle proprie vite personali e sul futuro della CMA.

Un vuoto che diventa crescita

Vittorio, Lea, Gabriele. Sono tutti protagonisti di “quel passo in più“, di quella parte mancante di puzzle che esiste solo con un vuoto così grande. A subire l’evoluzione più marcata è proprio Vittorio, diventato proprietario della CMA e abituato a nascondere le proprie fragilità dietro una facciata di competenza. L’addio di Elvira lo porta a confrontarsi con una solitudine emotiva che ha in realtà sempre saputo mascherare. Una maturazione che si manifesta nel modo in cui gestisce le sue relazioni personali e il suo rapporto con l’agenzia. Il protagonista affronta un’eredità emotiva complessa e tenta, con estrema sincerità, di ricucire vecchie ferite e strappi incontrollabili. Il suo è un ritratto commovente di un uomo potente che si scopre, per la prima volta, vulnerabile.

Lea è invece l’agente rigorosa e amante del controllo, che continua la sua battaglia personale per mantenere la corazza emotiva che l’ha sempre definita. Nella terza stagione, Lea è costretta ad affrontare le conseguenze delle sue scelte e la sua tendenza al controllo viene messa a dura prova, così tanto da dare vita a una lotta interiore tra il suo bisogno di perfezione e il suo desiderio costante di autenticità. Gabriele è la parte più emotiva dell’agenzia, guidato dal cuore e non dal contratto, ma che si trova ora a dover difendere la propria integrità in un ambiente che tende a corromperla. Il suo bisogno di essere un agente “giusto” lo porta a compiere decisioni sbagliate, rischiose, dimostrando che la maturità è la capacità di mantenere i propri valori anche sotto pressione.

Il ruolo delle guest-star nell’arco narrativo

Il pilastro della serie è la presenza costante delle guest-star, che costringono lo spettatore a guardare oltre il personaggio. L’ospite viene “demolito” e si rivela – finalmente – per quello che è. L’episodio con Stefania Sandrelli è stato, ad esempio, tra i più riusciti: l’attrice ha infatti invitato il pubblico a una riflessione autoironica sul tempo che passa, sulla percezione della sua carriera da parte delle nuove generazioni e sul peso della sua notorietà, andando così a fondere malinconia e umorismo. In questa terza stagione, le vicende che hanno riguardato le guest star hanno spesso influito sulle trame degli stessi agenti, dato che la priorità assoluta della serie era l’evoluzione di Vittorio, Lea, Gabriele e Monica.

Un aspetto che ha ancor di più evidenziato un concetto fondamentale: il mondo dello spettacolo diventa la fonte inesauribile delle “nevrosi” degli agenti, la materia prima che forgia il loro carattere. La vera storia della serie si sviluppa infatti in base a come reagiscono gli agenti a ciò che gli attori fanno. Un approccio che ha rafforzato ancor di più la profondità emotiva dei protagonisti.

La serie si evolve e lascia porte aperte

La terza stagione di Call My Agent – Italia è quindi un progetto solido e necessario per l’evoluzione della serie. Il cast si conferma un punto di forza indiscutibile e tiene testa alla narrazione, lasciando porte aperte e suggerendo un rinnovamento inevitabile. L’ultima puntata si conclude lasciando l’agenzia CMA in uno stato di rinnovamento potenziale e suggerendo che, per sopravvivere al caos dello showbiz, è necessario che i suoi pilastri trovino – e ritrovino – un nuovo equilibrio interiore. Una stagione che è necessaria per consolidare i personaggi e prepararli al futuro, ma anche il ritratto perfetto di coloro che, dietro le quinte, lavorano con i sogni. Spesso li vendono, ma soprattutto li mettono a disposizione di un pubblico alla costante ricerca di verità.