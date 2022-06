Calciomercato – L’Originale è un programma di approfondimento calcistico riguardante il calciomercato, condotto da Alessandro Bonan, con la partecipazione di Gianluca Di Marzio e Fayna, in onda su Sky.

Il programma di Sky Sport, da 19 anni, va in onda in concomitanza con le aperture delle sessioni di calciomercato, sia estive che invernali, durante le quali è possibile effettuare i trasferimenti di giocatori da un club all’altro.

La sessione estiva di calciomercato inizierà ufficialmente venerdì 1° luglio e si chiuderà giovedì 1° settembre 2022.

Calciomercato – L’Originale è un programma ideato e scritto da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

Come vedere Calciomercato – L’Originale in tv e in streaming

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno 2022, in seconda serata, da lunedì a venerdì alle ore 23, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio.

La puntata va successivamente in onda in replica a mezzanotte, su Sky Sport Uno.

Il programma è visibile anche in streaming su NOW.

Calciomercato – L’Originale: puntate

La prima tranche dell’edizione estiva del programma andrà in onda dal 6 giugno al 15 luglio.

Il programma tornerà successivamente in onda dal 12 agosto al 1° settembre, per raccontare le ultime tre settimane del calciomercato.

Come si intitola la sigla di Calciomercato – L’Originale

Un elemento iconico del programma è la sigla di ogni nuova edizione, scritta e interpretata dal conduttore Alessandro Bonan.

La sigla di quest’edizione si intitola Il Fantacalcio dell’Originale, canzone che ha come argomento principale il Fantacalcio, che contiene anche un omaggio a Paolo Rossi (“Ti schiererò se tra le stelle scorgerai il sorriso di Paolo Rossi detto anche Pablito”).

Calciomercato – L’Originale: cast fisso

Gianluca Di Marzio, come di consueto, si occuperà di svelare i retroscena delle trattative di calciomercato in corso e di comunicare tutti i trasferimenti già conclusi. In quest’edizione, il giornalista darà le notizie a bordo di un pedalò.

Fayna, invece, scoverà le storie più divertenti provenienti dal web e dai social.

In alcune puntate, sarà presente anche il musicista Leonardo Lagorio, che accompagnerà la lettura e il commento delle notizie di giornata con la sua chitarra.

Calciomercato – L’Originale: ospiti

Lo Special Guest della prima puntata sarà l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi.

Nel corso dell’edizione, saranno presenti tanti altri ospiti provenienti dal mondo dello sport.

Nel corso delle puntate, interverranno anche alcune tra le atlete italiane più importanti a livello internazionale.

Non mancheranno anche momenti di riflessione con interviste one-to-one realizzate con una speciale telecamera posta sul viso degli ospiti.

Per quest’edizione, come scenografia, è stata scelta una spiaggia che ricreerà l’atmosfera tipica delle notti estive.