Quest’estate, per gli appassionati di calcio, non sono mancati gli appuntamenti televisivi riguardanti soprattutto le varie nazionali azzurre (da oggi, è partito il mondiale di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda). L’estate, però, è soprattutto periodo di amichevoli estive, con i club di Serie A (e non solo) che stanno svolgendo la preparazione per l’imminente inizio della nuova stagione agonistica. Le amichevoli verranno trasmesse sia da Sky Sport che da DAZN.

Sky Sport proporrà i migliori incontri amichevoli precampionato di Milan, Inter e, in esclusiva, di Napoli e Monza, oltre a tutte le partite della Summer Series Premier e del Soccer Champions Tour, con Milan e Juventus (di seguito, trovate tutti i dettagli).

DAZN, oltre al Soccer Champions Tour, invece, proporrà anche i migliori incontri amichevoli di club internazionali come il Manchester City campione d’Europa, il Bayern Monaco campione di Germania, Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid e altri ancora (di seguito, il calendario completo e in aggiornamento).

Calcio: tutte le amichevoli estive su Sky Sport

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

ore 17

MILAN-LUMEZZANE

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

(disponibile anche in pay per view)

Telecronaca Federico Botti

ore 18

NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SABATO 22 LUGLIO

ore 16.30

MONZA-GIANA ERMINIO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Manuel Favia

DOMENICA 23 LUGLIO

ore 1

CHELSEA-BRIGHTON

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi

ore 4.30

BARCELLONA-JUVENTUS

Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

ore 16

MONZA-VIS PESARO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Elia Faggion

ore 22

FULHAM-BRENTFORD

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Redi

LUNEDÌ 24 LUGLIO

ore 1

NEWCASTLE-ASTON VILLA

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi

ore 4

REAL MADRID-MILAN

Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

ore 18

NAPOLI-SPAL

Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

MARTEDÌ 25 LUGLIO

ore 12.30

INTER-AL NASSR

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

(disponibile anche in pay per view)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

ore 23.30

BRENTFORD-BRIGHTON

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Manuel Favia

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

ore 1

FULHAM-ASTON VILLA

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Telecronaca Elia Faggion

ore 2.15

CHELSEA-NEWCASTLE

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi

ore 2.30

REAL MADRID-MANCHESTER UNITED

Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti

ore 4.30

ARSENAL-BARCELLONA

Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Telecronaca Nicolò Ramella

VENERDÌ 28 LUGLIO

ore 4.30

JUVENTUS-MILAN

Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

SABATO 29 LUGLIO

ore 1.30

BRIGHTON-NEWCASTLE

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi

ore 23

BARCELLONA-REAL MADRID

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

DOMENICA 30 LUGLIO

ore 18

ASTON VILLA-BRENTFORD

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Elia Faggion

ore 20.45

CHELSEA-FULHAM

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

MARTEDÌ 1° AGOSTO

ore 12.30

INTER-PSG

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

(disponibile anche in pay per view)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

ore 5

MILAN-BARCELLONA

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi

GIOVEDÌ 3 AGOSTO

ore 1.30

JUVENTUS-REAL MADRID

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

Calcio: tutte le amichevoli estive su DAZN

Fiorentina-Parma

20/07/2023 19:00

Milan-Lumezzane

20/07/2023 17:00

Genoa-Venezia

22/07/2023 17:00

Barcellona-Juventus

23/07/2023 04:30

Manchester City-Yokohama Marinos

23/07/2023 12:00

Tottenham-Leicester

23/07/2023 12:00

Fiorentina-Catanzaro

23/07/2023 20:00

Real Madrid-Milan

24/07/2023 04:00

Roma-Braga

26/07/2023 TBD

Bayern Monaco-Manchester City

26/07/2023 12:30

Inter-Al Nassr

27/07/2023 12:30

Real Madrid-Manchester United

27/07/2023 02:30

Barcellona-Arsenal

27/07/2023 04:30

Juventus-Milan

28/07/2023 04:30

Bayern Monaco-Kawasaki Frontale

29/07/2023 12:00

Genoa-Monaco

29/07/2023 TBD

Barcellona-Real Madrid

29/07/2023 23:00

Wolverhampton-Celtic

29/07/2023 TBD

Liverpool-Leicester

30/07/3023 11:00

Manchester City-Atletico Madrid

30/07/3023 13:00

Inter-PSG

01/08/2023 12:30

Milan-Barcellona

02/08/2023 05:00

Liverpool-Bayern Monaco

02/08/2023 13:30

Juventus-Real Madrid

03/08/2023 01:30

Atletico Madrid-Real Sociedad

03/08/2023 03:00

Siviglia-Betis

03/08/2023 05:00

Atletico Madrid-Siviglia

05/08/2023 04:00

Fiorentina-Newcastle

05/08/2023 15:30

Roma-Tolosa

06/08/2023 TBD

Fiorentina-Nizza

06/08/2023 TBD

Betis-Real Sociedad

06/08/2023 TBD

Liverpool-Darmstadt

07/08/2023 TBD