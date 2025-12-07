Caduta Libera, ma cosa c’è sotto la botola? Il retroscena

L’attesa è finita: oggi, domenica 7 dicembre 2025, torna ufficialmente in onda Caduta libera, con un’edizione nuova e il debutto alla conduzione di Max Giusti, al suo primo impegno sulle reti Mediaset dopo l’addio alla Rai. Accanto al conduttore c’è Isobel Kinnear con un ruolo attivo nel programma esattamente come quello che ha Samira Lui a La ruota della fortuna. Per Max Giusti si tratta di un’avventura nuova perché è un territorio inesplorato essendo entrato nella squadra di Cologno Monzese a giugno.

L’obiettivo del conduttore è quello di conquistare il gradimento del pubblico sin dalla prima settimana e di non far rimpiangere né la conduzione di Gerry Scotti, re indiscusso dei quiz show di canale 5 né Paolo Bonolis che, con Avanti un altro, è una garanzia in termini di ascolti e gradimento.

Il format del programma non cambia. In ogni puntata, i concorrenti si mettono in gioco affrontando una serie di sfide consapevoli che, in caso di errore, sotto i loro piedi, si apre la botola, elemento fondamentale del programma. Proprio in merito alla botola, il pubblico si è sempre chiesto cosa ci sia sotto e, a distanza di anni dalla prima edizione, il retroscena è stato svelato.

Il retroscena sulla botola di Caduta libera: ecco dove cadono i concorrenti

Per la quattordicesima edizione, Caduta libera si rinnova nella scenografia, nei giochi e nella grafica. Tra le nuove sfide che dovranno affrontare i concorrenti nel corso delle varie puntate c’è il gioco “A casa di…” in cui i concorrenti devono indovinare un personaggio famoso attraverso una serie di indizi.

Totalmente nuovo anche il gioco finale “Sei vincente”: il campione ha tre minuti per scalare sei gradini rispondendo a sei domande. Può scegliere di rispondere a quante domande desidera ma ogni errore lo fa retrocedere. Se completa la scalata vince il montepremi accumulato che può raggiungere anche i 300mila euro.

Il nemico di ogni concorrente, anche in questa nuova edizione di Caduta libera è la botola che si apre in caso di risposta errata mettendo fine ai sogni di gloria dei partecipanti. La botola continua ad avere un fascino misterioso dal momento che non si sa cosa ci sia effettivamente sotto. Tuttavia, a svelare la verità è un video diventato virale che mostra due addetti che aprono la botola mentre un altro filma il concorrente che cade.

In passato, a parlare della botola che rappresenta una sorta di tabù televisivo era stata anche Maria Teresa Ruta che, dopo aver partecipato ad una puntata speciale di Caduta libera, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip aveva spiegato di non poter rivelare cosa c’è effettivamente sotto la botola.

“Per contratto non possiamo dire cosa c’è sotto la botola, né quanto è alta. Il vuoto d’aria si sente, a me è volata tutta la gonna. Ora però non potrei più partecipare perché ho già fatto 60 anni. A Caduta Libera prendono solo under 60 proprio per la caduta. Ti fanno una piccola assicurazione in caso di incidente, ma non vogliono rischiare”, le parole della Ruta.