Andrà in onda oggi, in prima serata, su Rai 3 la docufiction che racconta la fine della fuga durata trentasette anni e l’arresto dell’ex terrorista pluriomicida Cesare Battisti. Si intitola Caccia all’uomo. Cesare Battisti, una vita in fuga ed è coprodotta da Rai Fiction e Indigo Stories, per la regia di Graziano Conversano.

Ad interpretare Battisti è Andrea Cagliesi. Il cast è completato da Alessandra Cheli (Cristina Villa), Martino D’Amico (Emilio Russo) e Rosario Terranova (Giuseppe Codispoti).

Nella docufiction a prendere la parola saranno gli investigatori per raccontare la storia criminale di Battisti e la sua latitanza. Quindi sarà spiegata la strategia adottata dalle forze dell’ordine, ma anche le emozioni di chi quotidianamente compie con abnegazione il proprio mestiere nell’ombra. In particolare, ci sarà spazio per le testimonianze e le ricostruzioni dei poliziotti che hanno condotto le ricerche negli ultimi anni della clandestinità di Battisti – Eugenio Spina, Giuseppe Codispoti, Emilio Russo e Cristina Villa. Saranno proprio loro a guidare i telespettatori in tutte le complesse fasi dell’operazione.

Coinvolti anche i parenti delle vittime, da Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi Torregiani, il gioielliere ucciso in un agguato dei PAC perché ritenuto un “giustiziere di proletari”, a Maurizio Campagna, fratello di Andrea Campagna, il giovane agente della Digos freddato da cinque colpi di pistola alla schiena esplosi proprio da Battisti. E ancora, Arrigo Cavallina, l’ex terrorista fondatore dei Proletari Armati per il Comunismo, Michele Valsenise, ambasciatore d’Italia in Brasile tra il 2004 e il 2009, lo storico Alessandro Giacone, i giornalisti Giovanni Bianconi e Carlo Bonini.

La cattura di Cesare Battisti

Sabato 12 gennaio 2019, ore 17. Cesare Battisti, ex terrorista italiano condannato all’ergastolo in via definitiva in Italia per quattro omicidi compiuti negli anni Settanta e latitante da anni in Sud America, viene arrestato a Santa Cruz de la Sierra. Al momento dell’arresto Battisti ha 64 anni; era in fuga dal 13 dicembre, ossia da quando la Corte Suprema del Brasile ne aveva ordinato l’arresto in vista di una possibile estradizione in Italia.