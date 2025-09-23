Buongiorno mamma cambia orario, stasera 23 settembre: le anticipazioni della seconda puntata

La programmazione televisiva di questa settimana vede un cambio di rotta per Buongiorno, mamma! 3, la serie Mediaset che ha inaugurato la nuova stagione televisiva. In questa nuova stagione, la famiglia Borghi si trova ancora una volta a dover affrontare le ferite del passato, ma nuovi problemi e dinamiche entrano in gioco. Mentre Sole (Ginevra Francesconi) comincia la sua carriera come supplente, il confronto con il collega Alessandro – un uomo affascinante ma rigido – promette di portare a sviluppi interessanti. Nel frattempo, Francesca (Elena Funari) si trova a lottare con i dubbi e le preoccupazioni legate alla sua gravidanza, mentre Jacopo (Thomas Berger Christensen) riprende il lavoro presso una Onlus.

Un altro punto focale della puntata riguarda Agata (Beatrice Arnera), che deve fare i conti con il ritorno di Mauro (un personaggio che ha vissuto lontano dalla famiglia Borghi). La sua decisione di affrontare insieme a lui la situazione in sospeso promette di portare a nuovi conflitti. E su tutto, aleggia ancora il mistero di Anna (Maria Chiara Giannetta), con Guido (Raoul Bova) che continua a cercare la verità sulla sua scomparsa, un’ulteriore complicazione nella già fragile stabilità della famiglia.

La trama si fa sempre più intricata, e l’interrogativo che guida tutta la stagione è: fino a che punto siamo disposti a spingerci per proteggere chi amiamo?

Cambio di programmazione per Buongiorno, mamma!

La seconda puntata della fiction, che inizialmente doveva andare in onda mercoledì 24 settembre, è stata anticipata a oggi, martedì 23 settembre, in prima serata su Canale 5. L’episodio sostituirà lo show Io Canto Family di Michelle Hunziker, che è stato spostato alla giornata di domani. Questo adattamento all’ultimo minuto ha suscitato interesse tra i fan della serie, che sono pronti a seguire le nuove vicende della famiglia Borghi.

Per gli appassionati della serie, la seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3 andrà in onda stasera, martedì 23 settembre, alle 21:20 su Canale 5, ma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Per chi non riuscisse a seguire l’appuntamento odierno, la terza puntata di Buongiorno, mamma! 3 tornerà come da programma mercoledì 1 ottobre, con il consueto appuntamento in prima serata su Canale 5. Sarà anche disponibile in maniera altrettanto consueta in streaming su Mediaset Infinity, dove gli spettatori possono recuperare i passaggi precedenti. Nel frattempo, i fan della serie e gli amanti delle storie familiari intense continueranno a seguire le vicissitudini dei Borghi, una delle famiglie più amate della televisione italiana.