Buon compleanno Instagram: dalle dirette in pandemia al Festival di Sanremo, 15 anni per cambiare anche la televisione

Colui che non dev’essere nominato, perlomeno in tv, compie 15 anni. Instagram, il famoso social media di Meta, dal 2010 ha rivoluzionato le vite di molti. In Italia e all’estero. È partito come una piattaforma per condividere foto, il tempo e lo sviluppo hanno permesso che diventasse un vero e proprio strumento di marketing e broadcasting. La trasmissione di contenuti, oltre che le pubblicità, ormai passano da Instagram: i content creator, ormai, lo usano per lavoro e molti lo hanno trovato utile come trampolino di lancio. Dal Web alla televisione.

Il caso Chiara Ferragni, con relativo fallimento successivo, è il più emblematico. Dalla Rete al Festival di Sanremo. Proprio sul palco dell’Ariston – con Amadeus – il social ha abbattuto definitivamente il muro fra Web e tv grazie al primo video fatto in diretta dal centro dello studio. Un teatro come luogo di evoluzione e rivoluzione, ma la scalata di Instagram è cominciata molto prima: durante la pandemia, infatti, quando tutta l’Italia era costretta a stare a casa – compresi i vip e la televisione trasmetteva solo repliche – Instagram era diventata la principale alternativa al tubo catodico.

Instagram compie 15 anni: un traguardo (anche) televisivo

I personaggi famosi, Fiorello e Jovanotti su tutti, facevano dirette dal divano e invitavano amici e colleghi illustri a collaborare e condividere con loro momenti di isolamento. Era nato, nella pratica del quotidiano, un palinsesto parallelo dove bastava davvero poco per fare la differenza. Una sferzata ulteriore al mestiere del creator, oggi ancora più importante.

Esiste, tuttavia, una sorta di segreto di Pulcinella: Instagram, in televisione e nelle fiction, non può essere nominato né mostrato con il marchio originale a meno che non ci siano accordi specifici. Al momento non sono ancora stati trovati, quindi le pubblicità mettono le icone per invitare a commentare durante trasmissioni e fiction, ma nei girati più attuali Instagram non compare e le piattaforme social vengono identificate e mostrate con nomi e conformazione simile, ma non uguale.

Il rapporto tra tv e social

Il rischio è quello di finire come Amadeus: Amedeo Sebastiani, quando era alla Rai, ha dovuto pagare una multa salatissima per aver mostrato Instagram in diretta televisiva. Ammontare che ha diviso con la complice di quel siparietto: Chiara Ferragni, la quale poi ha avuto altri tipi di problemi economici, ma questa è un’altra storia con i social al centro senza esserne tuttavia il fulcro.

Insomma, Instagram da 15 anni è entrato nell’immaginario collettivo, al punto che esistono delle norme per regolarizzarne introiti e pubblicità. Anche se in televisione fa ancora fatica a inserirsi, perlomeno nella grammatica dei riferimenti, ha avuto comunque il tempo di cambiarla. Se in meglio o in peggio, continua a deciderlo il pubblico. Ai posteri, anzi: ai post, l’ardua sentenza.