Bruno Barbieri: età, studi, dove vive, moglie e figli, ristorante. Tutto sul giudice di Masterchef

Rigore, ironia e stelle Michelin: il lato più conosciuto (e quello più schivo) di uno chef che ha cambiato la TV culinaria italiana

Bruno Barbieri è uno di quei personaggi famosi che è sempre un piacere vedere e ascoltare e non solo per i suoi piatti, che i telespettatori, ed è giusto il caso di dirlo, mangiano con gli occhi. E’ anche una questione di carisma. La sua esperienza “in campo” si percepisce tutta: chilometri macinati tra cucine e culture diverse e quel linguaggio educato e competente, oltre che “bolognese” che cattura.

Barbieri ha portato in TV un’idea precisa di cucina: tecnica, disciplina e curiosità. Senza rinunciare all’ironia, ma con il rispetto di chi sa che dietro ogni piatto c’è una storia lunga anni. Una storia che ovviamente non inizia davanti allo schermo ma nasce molto prima, lontano dai riflettori. E forse è proprio questo il segreto della sua longevità televisiva: non raccontare mai tutto subito. Né sul piatto, né su di sé. Il resto viene dopo, come una cottura lenta che rivela sapori più profondi.

Età e origini: l’infanzia che forma lo chef

Nato a Medicina, in provincia di Bologna, il 12 gennaio 1962, Bruno Barbieri cresce tra due poli che formano la sua identità. Da una parte la madre, impegnata nel settore tessile, che gli trasmette l’attenzione per lo stile, i dettagli, l’eleganza. Dall’altra la nonna materna, figura centrale dell’infanzia trascorsa nelle campagne bolognesi, che lo introduce ai primi gesti della cucina domestica: osservare, assaggiare, capire.

Il rapporto con il padre, trasferitosi all’estero quando Bruno era bambino, è più complesso e diventerà un tema affrontato solo in età adulta. “Mio padre era un uomo tutto di un pezzo, di altri tempi, con dei rigori; ha girato il mondo, è stato lontano dalla famiglia. Io faccio parte di un’altra generazione, quella rivoluzionaria degli Anni 70 che ha cambiato lo stile di vita della gente. Io e mio papà abbiamo sempre avuto visioni della vita all’opposto, lui mi voleva ingegnere e invece ho fatto il cuoco. Già questo dice tutto. Eravamo legati da un profondo amore che a volte non avevamo il coraggio di esprimerci l’un l’altro e alla fine eravamo diventati amici. È lui che mi ha insegnato che nella vita non bisogna mai mollare: io ho sempre avuto una gran voglia di arrivare e credo sia morto orgoglioso di quello che ho fatto.” ha confidato on un’intervista rilasciata al Corsera.

Il percorso è quello classico degli chef che fanno strada sul serio: diploma alla scuola alberghiera di Bologna e poi subito il lavoro. A fine anni Settanta Barbieri sale sulle navi da crociera come secondo cuoco. È un passaggio determinante: cucinare per equipaggi e passeggeri internazionali significa confrontarsi ogni giorno con gusti, tradizioni e tecniche diverse. Rientrato in Italia, fa gavetta nei locali della riviera romagnola, cresce come chef di partita e continua a formarsi con corsi di perfezionamento anche all’estero. La svolta arriva nel bolognese, alla Locanda Solarola, dove il ristorante conquista per due anni consecutivi due stelle Michelin: il primo passo nell’élite della ristorazione italiana.

Il nome di Barbieri si consolida ulteriormente al ristorante Il Trigabolo di Argenta, sotto la guida di Igles Corelli, che lo chef ha sempre indicato come il suo unico vero mentore. Anche qui arrivano due stelle Michelin e un episodio diventato leggenda: cucinare per Andy Warhol, simbolo di un’epoca e di un’estetica che Barbieri ha sempre guardato con interesse.

Negli anni Duemila apre l’Arquade, all’interno dell’Hotel Villa del Quar, nel Veronese. Due stelle Michelin e riconoscimenti importanti confermano la sua visione: una cucina elegante che si rivolge ad un pubblico internazionale. Seguono esperienze all’estero, tra Brasile e Londra, fino al ritorno a Bologna con il bistrot Fourghetti, ceduto nel 2020 ma rimasto un tassello significativo del suo percorso imprenditoriale.

La svolta televisiva

Il grande pubblico lo conosce soprattutto come giudice di MasterChef Italia, programma che lo vede presente fin dalla prima edizione. Un primato che racconta più di mille slogan: Barbieri è l’unico giudice ad aver attraversato tutte le stagioni, affiancando nel tempo colleghi diversi e diventando un punto di riferimento per concorrenti e spettatori.

La sua forza in TV è la credibilità. Non recita il ruolo dello chef severo: lo è quando serve, ma sa anche spiegare, contestualizzare, insegnare. Da qui le altre esperienze televisive, dai format dedicati ai più giovani fino a “4 Hotel”, dove il giudizio si sposta dall’impiattamento all’ospitalità, altro pilastro della cultura gastronomica italiana.

Vita privata: riservatezza e scelte

Se davanti allo schermo non si risparmia offrendo tutta la sua competenza sull’arte culinaria, diverso è quando i riflettori vogliono sconfinare nella sua vita privata. Bruno Barbieri non si è mai sposato e non ha avuto figli. Una scelta – o una conseguenza – che lo chef ha spiegato più volte senza vittimismo, riconoscendo quanto il lavoro abbia occupato spazio e tempo.

Sulla sfera sentimentale ha sempre mantenuto un profilo basso. Quando ha deciso di parlare, lo ha fatto con la stessa franchezza che usa in cucina, ma anche con un pizzico di ironia: “Rapporti omosessuali non ne ho mai avuti, ma è capitato che fossimo in tre o quattro e ci fossero anche uomini. Comunque, con Cracco non scapperei mai. Magari con Bastianich“.

Tra Milano e l’Emilia-Romagna, Barbieri conduce una vita scandita dagli impegni televisivi e professionali. È tifoso dell’Inter, ha praticato calcio a buoni livelli da giovane e segue con passione il tennis, in particolare Jannik Sinner, al quale ha dedicato più volte piatti e menù speciali. Bruno Barbieri è più di un giudice televisivo, è tra i volti che hanno dato il via al ponte dell’altra cucina e il grande pubblico.