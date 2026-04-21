Brigitte Nielsen: età, altezza, marito e figli, com’era da giovane, la malattia, profilo Instragram, perchè è finita con Stallone

Stasera, martedì 21 aprile 2026, l’atmosfera negli studi di Rai 2 si preannuncia elettrica: sul famigerato sgabello di Belve siede lei, Brigitte Nielsen.

La showgirl è pronta a incrociare lo sguardo di Francesca Fagnani per un faccia a faccia che promette di non fare sconti a nessuno.

Dalle vette di Hollywood ai momenti più bui della cronaca privata, la diva danese si mette a nudo, ripercorrendo una vita vissuta sempre al massimo, tra amori colossali, cadute e rinascite spettacolari.

Brigitte Nielsen: l’altezza da modella, gli amori travagliati e il legame con Mattia Dessì

Nata a Rødovre nel 1963, Brigitte ha scalato le vette dello showbiz grazie a un fisico che non passava inosservato: i suoi 186 centimetri di altezza l’hanno resa la musa perfetta per Versace e Armani prima, e per il grande schermo poi.

Da giovane, con i capelli cortissimi e ossigenati, era l’emblema di una bellezza futuristica e prorompente. Ma è la sua vita sentimentale a essere un vero romanzo: cinque matrimoni, una schiera di ammiratori celebri e una forza della natura che l’ha portata, dopo diverse tempeste, tra le braccia dell’italiano Mattia Dessì.

Sposati dal 2004, Brigitte e Mattia vivono oggi a Los Angeles insieme alla piccola Frida, la quinta figlia dell’attrice nata nel 2018.

Una maternità arrivata a 54 anni che ha commosso e diviso l’opinione pubblica, ma che per la Nielsen ha rappresentato il coronamento di un amore maturo e stabile, lontano dai riflettori accecanti dei suoi precedenti legami con Raoul Meyer o il giocatore Mark Gastineau.

Perché è finita con Stallone? La verità su un amore finito (male) e la battaglia contro la malattia

L’ombra più ingombrante della sua carriera resta però quella di Sylvester Stallone. Un colpo di fulmine nato sui set di Rocky IV e Cobra che si trasformò in un matrimonio lampo (1985-1987) capace di paralizzare i tabloid mondiali.

Ma perché finì? Brigitte ha spesso accennato a un rapporto soffocante: “Mi sentivo in pericolo“, ha dichiarato recentemente, suggerendo che dietro i muscoli di Sly si nascondesse una pressione psicologica difficile da sostenere per una giovane donna in ascesa.

Non tutti sanno, inoltre, che la vita di Brigitte è stata segnata da battaglie silenziose ma durissime. L’attrice ha affrontato giovanissima, a soli 25 anni, una neoplasia. Una malattia scoperta nel pieno del successo.

Oggi, a 60 anni, Brigitte continua a raccontarsi con la stessa onestà brutale, come dimostra il suo seguitissimo profilo Instagram, dove alterna scatti di vita quotidiana a ricordi di una carriera che l’ha vista passare dai set di Hollywood al ruolo della Strega Nera in Fantaghirò.