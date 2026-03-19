Bridgerton, cosa si sa sul futuro. Le indiscrezioni sulla quinta stagione e la possibilità di uno spin off

La serie Bridgerton, che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, si sta preparando ad ampliare ulteriormente il proprio universo?

Nonostante la recente conclusione della sua quarta stagione, i fan hanno motivo di sperare in nuovi contenuti. Durante un’intervista sul podcast di Craig Melvin, la produttrice esecutiva di Bridgerton, Shonda Rhimes, ha rivelato che la storia potrebbe non fermarsi qui, con un possibile nuovo spin-off all’orizzonte.

Violet Bridgerton protagonista di uno spin-off?

In un’intervista durante il podcast Glass Half Full, Shonda Rhimes ha parlato della continua espansione dell’universo narrativo ispirato ai romanzi di Julia Quinn.

Tra le possibilità più intriganti emerse c’è l’idea di approfondire la figura di Violet Bridgerton, la madre dei protagonisti della serie, che ha avuto un ruolo fondamentale nelle prime stagioni. Rhimes ha dichiarato: “Ho sempre pensato che Violet fosse un personaggio fantastico da esplorare in una storia tutta sua. È una possibilità interessante.”

Violet, interpretata da Ruth Gemmell, è stata una presenza costante nella serie, ma la sua storia d’amore con Lord Anderson (interpretato da Daniel Francis) è stata solo accennata nelle stagioni precedenti.

Nella più recente, Violet era pronta a condividere con i figli il suo amore, ma la morte di John Stirling (interpretato da Victor Alli) ha costretto la famiglia a concentrarsi sul lutto, rimandando i suoi progetti personali.

Un possibile spin-off sulla sua vita e il suo passato potrebbe rivelare nuovi dettagli sulla sua relazione con Lord Anderson e su come la madre dei Bridgerton ha affrontato le sfide della sua vita, in particolare nel contesto della società dell’epoca.

Il successo dello spin-off su Queen Charlotte

L’idea di un nuovo spin-off non è affatto nuova per Bridgerton. Lo spin-off precedente, “La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton”, ha riscosso un enorme successo nel 2023. La serie, che ha esplorato la giovinezza della regina Carlotta, ha permesso agli spettatori di scoprire un lato più intimo e personale della monarchia, incentrato sulla sua storia d’amore con Re Giorgio.

Tom Verica, produttore esecutivo di Bridgerton, ha parlato del progetto in passato, affermando che la serie su Queen Charlotte ha avuto un grande riscontro per il modo in cui ha raccontato una storia d’amore particolare, rendendola intima e profonda.

A proposito di futuri spin-off, Verica aveva aggiunto: “Stiamo parlando di altri progetti e speriamo che, a un certo punto, possano prendere forma.” L’entusiasmo per il successo della serie su Carlotta potrebbe essere il trampolino di lancio per altre storie, come quella di Violet, che i fan aspettano di scoprire più a fondo.

Cosa aspettarsi dalla quinta stagione di Bridgerton?

Per quanto riguarda la quinta stagione della serie principale, i fan possono stare tranquilli: la produzione è già in corso. Le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2026 e, stando alle ultime indiscrezioni, la trama si concentrerà su Eloise o Francesca Bridgerton, con alcuni ritorni di personaggi già noti.

Se sarà Eloise a diventare la protagonista della stagione, ci si aspetta di rivedere personaggi come Kate, Penelope e Benedict.

Anche se non è stata ancora confermata una data ufficiale per la premiere, alcune voci indicano che la quinta stagione di Bridgerton potrebbe arrivare su Netflix nel luglio 2027.

Tuttavia, si tratta ancora di speculazioni, e i fan dovranno pazientare ancora un po’ per vedere come evolveranno le storie della famiglia Bridgerton.