Forte di un buon indice di ascolto dell’ultima serie andata in onda, la settima, alla fine della scorsa primavera, torna su Rai2 Boss in incognito, il docu-reality prodotto con l’amabile collaborazione dell’Endemol Shine Italy, società facente parte del gruppo televisivo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. Siamo in grado di confermare la messa in onda di questa trasmissione ad inizio del prossimo anno ed inoltre possiamo pure confermare la conduzione che è stata assegnata ancora una volta a Max Giusti.

Il bravo conduttore, comico ed imitatore che abbiamo visto anche ieri sera fra i protagonisti di Stasera tutto è possibile, torna dunque alla guida di questo programma per la terza volta, dopo aver condotto la sesta e la settima serie di questo fortunato programma d’intrattenimento, la prima volta nel 2020 e la seconda volta nella scorsa primavera. Al momento questo programma risulta essere appoggiato sempre nella canonica serata del lunedì a partire dal 9 di gennaio, per un’ottava edizione che consterebbe di 5 puntate.

Il giorno dopo, ovvero martedì 10 gennaio, sempre in prima serata e sempre su Rete 2 è prevista ad oggi la prima delle quattro puntate dello spettacolo di varietà Boomerissima, che vede il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi, per ora solo con questo programma di prova. Tornando però a Boss in incognito, o meglio all’ottava edizione di questo fortunato programma che ha attraversato le impervie vie dei palinsesti nostrani, possiamo aggiungere che questa nuova serie presenterà delle novità che renderanno il prodotto ancora più appetibile al pubblico televisivo.

Come accennavamo Boss in incognito ha alle sue spalle ben sette edizioni e cinque conduttori. Il programma è partito nel 2014 con le due edizioni condotte da Costantino Della Gherardesca, poi c’è stata la toccata e fuga per una sola serie di Flavio Insinna, quindi sono arrivate le conduzioni di Nicola Savino e Gabriele Corsi, fino alle due edizioni condotte da Max Giusti, a cui si aggiunge ora questa ottava edizione.

Appuntamento dunque per l’ottava edizione di Boss in incognito con Max Giusti da lunedì 9 gennaio in prima serata, subito dopo Tg2 Post, naturalmente su Rai2.