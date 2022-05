Boss in Incognito è un docu-reality in onda su Rai 2, condotto da Max Giusti. Nel mese di giugno 2022, andrà in onda la settima edizione del programma.

In ogni puntata del programma basato sul format Undercover Boss, un imprenditore, sotto mentite spoglie, con una nuova identità e un nuovo aspetto fisico, lavorerà per una settimana a fianco dei suoi dipendenti. Per giustificare la presenza delle telecamere, verrà utilizzata la scusa della realizzazione di un programma dal titolo Back to Work – Missione Lavoro.

Quest’esperienza permetterà ai datori di lavori di conoscere meglio gli operai che lavorano per loro (e viceversa) e di capire, da vicino, i punti di forza e i punti deboli della loro azienda. Terminata la settimana di riprese, il boss e Max Giusti sveleranno la loro identità.

Boss in Incognito è un programma prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. La regia è a cura di Alberto Di Pasquale.

Come vedere Boss in Incognito in tv e in streaming

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da martedì 31 maggio 2022, in prima serata su Rai 2, ogni martedì.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Boss in Incognito 2022: puntate

La settima edizione del programma sarà composta da 4 puntate.

Prima puntata di Boss in Incognito 2022

La protagonista della prima puntata è Martina Oliviero, manager dell’azienda Oliviero, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione. La sede dell’azienda si trova a Monteforte Irpino, provincia di Avellino. L’azienda conta 120 dipendenti e, ogni anno, produce 8mila quintali di cioccolata e 5mila quintali di torrone. Nel corso della puntata, Martina Oliviero incontrerà alcuni operai che lavorano nella sua azienda: Mina, che la affiancherà nella produzione del torrone, Angela, che le insegnerà il confezionamento del torrone, Gerardo, con cui preparerà le barrette di croccante, e Mary, con cui selezionerà i torroncini da impacchettare. Max Giusti, anche lui in incognito, affiancherà Barbara nella produzione di arachidi pralinate.

Chi conduce Boss in Incognito

Max Giusti conduce il programma per la seconda edizione consecutiva. La prima edizione condotta dal presentatore e attore romano andò in onda nel settembre 2020, sempre su Rai 2. Il 21 dicembre 2020, invece, andò in onda una puntata speciale del programma, sempre condotta da Max Giusti.

Com’è capitato nella scorsa edizione, anche Max Giusti andrà in incognito nell’azienda, per dare una mano ai boss e sostituirli nella loro missione.