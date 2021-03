Blocco 181 prende forma la serie di Salmo per Sky, ecco i 3 protagonisti

Il set si aprirà a Milano la prossima estate per Blocco 181, attesa serie tv Sky Originals prodotta da TapelessFilm e Red Joint Film e curata in prima persona da Salmo che non è solo un produttore di “nome” ma è fattivamente coinvolto nel progetto di cui è supervisore, produttore musicale e creativo e anche attore. Un coinvolgimento a 360° per quella che possiamo definire “la serie di Salmo” senza per questo escludere qualcuno.

Annunciata a maggio del 2020 in piena pandemia, Blocco 181 mette al centro un complesso edilizio della periferia milanese che diventerà teatro di una storia di amore, vendetta, libertà e affermazione personale. Non si sa molto della trama concreta della serie tv se non che sarà una storia sulle comunità multietniche della periferia milanese, sul confronto e scontro tra generazioni, un racconto di crescita e di formazione, attuale, contemporaneo e che non risparmierà nessuno, come nello stile del suo creatore, Salmo.

Protagonisti tre giovani attori, scelti dopo una lunga selezione, per rappresentare i volti simbolo di Blocco 181. Laura Osma (vista in El Chapo) sarà Bea, ragazza latino-americana che si troverà divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare la sua vita; accanto a lei troveremo Alessandro Piavani (The Two Popes, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie, I Medici) e Andrea Dodero (Non Odiare), nei panni di Ludo e Mahdi, due amici uniti come fratelli “che iniziano a comporre un talentuoso e multietnico cast con cui puntiamo a creare una serie sorprendente, di altissimo livello” come ha commentato Nils Hartmann, Senior director Original production Sky Italia. E poi ci sarà Salmo in un ruolo ancora non definito.

A testimonianza della cura per il dettaglio e per il particolare che sarà al centro di questa serie, è stato chiamato un fotoreporter di guerra per curare le immagini, il set e le scene della serie. Mentre i registi dei previsti 8 episodi arrivano da prodotti cult e contemporanei come le serie tv di Suburra e Gomorra e dal mondo della pubblicità e saranno Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora, La tela dell’inganno) con Ciro Visco (Gomorra – Quarta stagione, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio (che ha all’attivo campagne pubblicitarie per numerosi brand internazionali e collabora con molte case di produzione di tutto il mondo).

Qualche dettaglio in più sulla serie arriva proprio da uno dei registi, Giuseppe Capotondi, che ha così commentato:

In Blocco 181 racconteremo una storia in cui i personaggi non fanno quello ci si aspetta da loro. In un mondo in cui si naviga a vista, in cui spesso l’orizzonte è coperto dalla nebbia, è impossibile seguire perfettamente la riga di mezzeria. I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie, dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi, o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici. Ecco perché sono molto contento di far parte del team creativo di Blocco 181. Con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, insieme alla produzione Sky Studios, stiamo immaginando e vogliamo realizzare una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano: ciò che per me, da regista, è più interessante raccontare.

Una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano, una dichiarazione che sicuramente inizia a stuzzicare anche il nostro di interesse. Probabilmente Blocco 181 arriverà tra fine 2021 e inizio 2022 su Sky e Now in streaming.