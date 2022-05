Una nuova serie tv è pronta a debuttare su Sky Atlantic, con un debutto di tutto rispetto nel mondo della serialità: Blocco 181 (a partire da venerdì 20 maggio 2022, anche su Now) vede infatti il rapper Salmo non solo tra i nomi del cast, ma anche nel dietro le quinte, come produttore creativo e musicale.

Anche lui, ovviamente, è presente alla conferenza stampa che presenta la serie, oggi, lunedì 16 maggio 2022, alle 12:00, e che TvBlog segue. Oltre a Salmo, presente anche il resto del cast: Laura Osma, Alessandro Piavani, Andrea Dodero, Alessandro Tedeschi ed Alessio Praticò.

Serie Tv Blocco 181: uscita, trama, cast e trailer della nuova serie di Sky e Now con Salmo Insieme a loro, i registi Giuseppe Capotondi, Ciro Visco e Matteo Bonifazio, lo sceneggiatore Paolo Vari, Nils Hartmann (EVP Sky Studios Italy and Germany) ed Antonella d’Errico (EVP Programming Sky Italia).

Blocco 181 è una storia d’amore e di crimine, ambientata nella periferia di Milano. Protagonisti tre giovani, Bea (Laura Osma), Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero), le cui vite si intrecciano mentre intorno a loro infiamma la guerra tra la Misa -la famiglia latino-americana di provenienza di Bea- e gli uomini di Rizzo (Alessio Praticò), che da sempre gestiscono i traffici di droga all’interno del “Blocco”, il complesso edilizio ai margini della città.