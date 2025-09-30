Blanca 3, la tenacia di Maria Chiara Giannetta vince anche sui reality: perchè l’action comedy piace così tanto

Blanca conquista tutti. Anche con la terza stagione. Parte bene la prima puntata del nuovo capitolo della serie targata Raiuno, battendo persino il Grande Fratello. Il reality di Canale 5 è un avversario duro da superare. Al punto che i vertici di Viale Mazzini hanno voluto fare un’ulteriore scommessa con quello che considerano uno dei

Blanca conquista tutti. Anche con la terza stagione. Parte bene la prima puntata del nuovo capitolo della serie targata Raiuno, battendo persino il Grande Fratello. Il reality di Canale 5 è un avversario duro da superare. Al punto che i vertici di Viale Mazzini hanno voluto fare un’ulteriore scommessa con quello che considerano uno dei maggiori prodotti seriali dell’azienda.

Dopo i risultati di lunedì sera, però, che Blanca sia una risorsa per Viale Mazzini è un dato di fatto da cui nessuno può più prescindere. Maria Chiara Giannetta è l’anti-GF, una qualifica che si è guadagnata sul campo grazie alla collaborazione di un cast corale che anima una scrittura maniacale.

Blanca 3, Maria Chiara Giannetta regina della fiction

Le storie della serie sono sempre più avvincenti, tanto che l’action comedy sta diventando una certezza anche in altri contesti. Nello specifico, però, le storie che riguardano la consulente di Polizia più nota del piccolo schermo, frutto della fantasia e della penna di Patrizia Rinaldi, sono infarcite di un’autenticità e un interesse difficili da trovare in un contesto generalista come quello attuale.

Blanca piace perchè è frutto di un romanzo, ma resta spaventosamente vera. Più di un qualsiasi reality. A rendere tutto più coinvolgente è il cambio di regia. I nuovi episodi sono affidati all’occhio e le intuizioni di Nicola Abbatangelo che prende il posto di Jan Maria Michelini, il quale porta i protagonisti di ciascuna puntata a fare i conti con determinati traumi (di natura personale e collettiva) la cui resa non è mai morbosa, ma profondamente centrata e priva di manierismi.

La serie Rai è una certezza

Blanca mette di fronte, sia nelle scene più emozionanti che in quelle più divertenti, a una realtà in grado di conquistare lo spettatore in ogni occasione. Anche grazie ai rapporti che si creano con i differenti membri del cast di volta in volta. Pathos, romanticismo e azione. Un trittico letale in grado di incollare al video persino i più scettici, si contano – infatti – anche una serie di evoluzioni in crescita su RaiPlay. Significa che il pubblico di affezionati è aumentato perchè è riuscito a fare un rewatch delle stagioni precedenti in attesa della terza.

La vita di Blanca, dunque, rende felice il pubblico di Raiuno che dimostra di conservare anche un target eterogeneo. La serie, in altre parole, piace a tutti: giovani, meno giovani, grandi e piccini. Si conferma un prodotto importante sotto ogni punto di vista. Il punto di forza ulteriore, però, è l’avanzare della commedia pur trovandosi di fronte alla risoluzione dei casi di cronaca nera.

Un giusto mix tra azione e commedia

Quest’aspetto rassicurante, persino all’interno delle tensioni con Liguori che non sono finite, stuzzica la curiosità della platea che va – quasi costantemente – alla ricerca del lieto fine. Si tratti di una situazione sentimentale o della risoluzione di una vicenda intricata. La platea della Rai ha bisogno di leggerezza e certezze.

Un action comedy come Blanca può garantire entrambe le cose, per questo in prima serata diventa un appuntamento fisso al quale nessuno (o quasi) intende rinunciare. Le new entry Matilde Gioli e Domenico Diele hanno aumentato la caratura di un cast in evoluzione che alterna vecchie certezze e nuovi innesti, un gruppo nutrito che inizia a essere considerato da chi guarda quasi familiare. Abitudine e curiosità restano la fonte primaria per alimentare e consolidare l’interesse collettivo di un pubblico in espansione.