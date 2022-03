Debutta oggi, mercoledì 9 marzo, la sesta stagione di Billions su Sky Atlantic, NOW in streaming e ovviamente on demand (con gli episodi disponibili sempre fin dal mattino del giorno del rilascio). Dodici nuovi episodi per il financial-thriller-drama del canale cable americano Showtime, creato da Brian Koppelman e David Levien con la partecipazione di Andrew Ross Sorkin, editorialista finanziario del New York Times. Vediamo perchè anche dopo 6 stagioni e dopo l’addio di uno dei suoi protagonisti, Billions si conferma una tra le migliori serie tv in circolazione.

Billions 6, la trama

Il finale della quinta stagione di Billions ha sconvolto tutti i fan con il clamoroso addio di uno dei suoi due storici protagonisti Bobby “Axe” Axelrod, interpretato da Damian Lewis, lasciando la faida con il suo acerrimo rivale Chuck di fatto senza un vero vincitore. Ma dalle ceneri di una fuga un nuovo impero è pronto a sollevarsi. Dopo aver aiutato Rhoades ad abbattere Axe, Mike Prince passa al contrattacco, si accaparra la Axe Capital, si insedia a New York e si trasforma nel nuovo antagonista del procuratore Rhoades. Tra piani immobiliari, Olimpiadi e la voglia di fermare i miliardari, Billions ha ancora tanto da raccontare anche in questa nuova stagione.

Billions 6, la recensione

Non sono tante le serie tv capaci di sopravvivere alla perdita di uno dei suoi protagonisti. Billions rientra sicuramente in questo elenco, non solo perchè è già stata rinnovata per una settima stagione, ma soprattutto perchè la serie tv ha saputo rigenerarsi trovando nuova forza e nuovo vigore. Billions rischiava di sclerotizzarsi nella continua dinamica tra Bobby e Chuck, amici/nemici, rivali/partner a seconda delle situazioni, uniti da Wendy, elemento equilibratore delle loro personalità. Gli autori hanno saputo trarre il meglio dall’addio di Axe sostituendolo con un personaggio che già era stato introdotto e che non ricalca l’eccessiva sfrontatezza del suo predecessore.

Mike Prince, interpretato dall’ottimo Corey Stoll, è un imprenditore miliardario che non arriva dal mondo della speculazione finanziaria e prova a trasformare questo aspetto in un vantaggio negli affari. Prince non vuole semplicemente arricchirsi, fare e far fare agli altri soldi, Mike Prince vuole avere il potere sulla città e sugli altri. E questo lo porta inevitabilmente a scontrarsi con Chuck Rhoades che sperava di trovare un po’ di pace dall’assenza di Axe e si ritrova alle prese con un altro formidabile “nemico”. Dopo sei stagioni Billions continua a essere una serie tv complicatissima da seguire per i tanti termini finanziari spesso incomprensibili in qualsiasi lingua, ma godibilissima per il suo trasformare il mondo della finanza in un thriller in cui tutti sono colpevoli e nessuno è innocente.

Ambientata in un costante “grigio” in cui tutto è apparentemente concesso per raggiungere il proprio fine, Billions con il passare delle stagioni ha però perso quel gusto per la provocazione che era stato uno dei suoi elementi di forza, basti pensare il rapporto sadomaso tra Chuck e Wendy. E in questi nuovi episodi Mike Prince sembra voler rimettere in riga anche l’imprevedibile Wags, braccio destro di Axe, rimasto ora senza un “principe da servire” e che dovrà imparare a fidarsi del nuovo capo. Fiducia è quella che cerca Mike. Fiducia è quella che chiede la serie tv ai suoi spettatori.

Billions 6, il cast

Paul Giamatti è il punto fermo di Billions nei panni del procuratore Chuck Rhoades, accanto a lui le altre presenze fisse della serie tv come David Costabile/Wags e Maggie Siff l’ex moglie di Chuck Wendy ormai completamente slegata dalla figura del marito. Tornano anche Taylor (Asia Kate Dillon), Sacker (Condola Rashad) e il padre di Chuck (Jeffrey DeMunn). Soprattutto torna Corey Stoll introdotto nel corso della stagione precedente e che di fatto ha preso il posto di Damian Lewis. Nel corso di questi nuovi episodi arriva anche Sakina Jaffrey (anticipata nel trailer italiano della serie) nei panni di un’avvocatessa che diventerà una parte fondamentale delle vicende legate a Chuck.

Billions 6, la programmazione

La sesta stagione di Billions è attualmente in corso negli Stati Uniti su Showtime dove domenica 6 marzo è andato in onda il settimo episodio. In Italia arriva su Sky Atlantic, NOW in streaming da mercoledì 9 marzo alle 21:15, ma come sempre capita con le serie tv Sky già disponibile on demand fin dal mattino. La serie sarà rilasciata con doppio appuntamento settimanale fino al 13 aprile, finendo così praticamente in contemporanea con gli USA.

Billions 6 le immagini

Billions 7 si farà?

Showtime non si lascia sfuggire una delle sue serie tv simbolo e dopo la nuova linfa portata dall’arrivo di Corey Stoll, ha rinnovato Billions per una settima stagione. Il numero degli episodi non è stato specificato ma è probabile che saranno confermati i 12 delle precedenti stagioni. Il financial thriller drama entra così nell’olimpo delle serie tv più longeve di Showtime insieme Homeland, Dexter, Ray Donovan, Weeds.