L’insediamento di Joe Biden si tiene mercoledì 20 gennaio 2021 alle 18.00 ora italiana (le 12 a Washington). La cerimonia nella quale Biden presta giuramento come 46° Presidente degli Stati Uniti d’America viene trasmessa in diretta tv negli States – come ovvio e anche con qualche sorpresa – e anche in Italia. e non solo con la copertura delle all news. A rendere questa cerimonia di insediamento decisamente particolare e indubbiamente tesa due emergenze: la prima, paradossalmente la meno preoccupante, la pandemia di Covid-19 che ha riscritto il cerimoniale; la seconda, ben peggiore, la minaccia di proteste armate da parte dei sostenitori di Donald Trump dopo l’assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. Proprio per questo in città è stato proclamato il coprifuoco dalle 18 (misura adottata dalla sindaca Muriel Bowser nel giorno dell’assalto) e sono stati previsti circa 15.000 soldati solo della Guardia Nazionale schierati nella Capitale.

Un clima davvero inatteso che porta ancor più i riflettori accesi sul fronte Ovest del Campidoglio, dove da settembre si lavora per l’allestimento del palco chiamato ad accogliere il Presidente eletto Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, con le loro famiglie. Per le misure anti-Covid non ci saranno tribune lungo il percorso che tradizionalmente costituisce la ‘parata’ del Presidente Eletto e il vice Presidente, accompagnati dalle famiglie, lungo Pennsylvania Avenue, che unisce Casa Bianca e Campidoglio: solo 1000 i biglietti disponibili per l’insediamento a fronte dei ‘soliti’ 200.000.

Intanto non è stato ancora definito il programma delle esibizioni che in genere puntellano la cerimonia ufficiale del giuramento. Per quanto riguarda l’elenco degli ospiti, hanno confermato la propria presenza gli ex Presidenti Bill Clinton, George Bush Jr. e Barack Obama. Donald Trump ha già fatto sapere che non ci sarà: non era mai successo negli ultimi 100 anni. L’insediamento sarà seguito in diretta dai principali network USA, mentre in Italia si attendono non solo le dirette delle all news, ma anche speciali di La7 e di Rai 3. I dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni.

Celebrating America, lo speciale di prime time con Tom Hanks

Visti i tempi difficili e la seria minaccia alla democrazia che ha segnato il periodo compreso tra l’Election Day e l’Insediamento, il comitato organizzatore dell’Inaugurazione della presidenza di Biden ha pensato a uno speciale di prima serata dal titolo Celebrating America che andrà in onda alle 20.30 ET (22.30 PT) su ABC, CBS, CNN, NBC e MSNBC. La serata sarà trasmessa in live streaming anche su Amazon Prime Video, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, NewsNOW from Fox and AT&T DirectTV e vedrà alla conduzione Tom Hanks. Una scelta che ha tante diverse letture, non ultima quella di portare in tv un volto popolare che ha affrontato il Covid ormai un anno fa. E sappiamo quanto la pandemia sia stata sottovalutata, sottostimata e mal affrontata dal Governo Trump.

Stando a quanto riporta Variety, il programma intende celebrare – letteralmente – la democrazia statunitense, evidenziandone la tenuta, la forza, la capacità di resistere a tutto, richiamando soprattutto la capacità (e la necessità) di unirsi in tempi difficili, piuttosto che esasperare conflitti. Sarà anche dedicato agli operatori sanitari e quanti sono in prima linea per affrontare l’emergenza pandemica. In via di definizione l’elenco degli ospiti, tra cui si attendono Demi Lovato e Justin Timberlake: fonti di Variety fanno sapere che non mancano i talent disposti e interessati a partecipare, a differenza di quanto successo 4 anni fa per l’inaugurazione della presidenza Trump.

Nel corso della serata interverranno anche il neo Presidente Biden e la vicePresidente Kamala Harris, che sottolineeranno con i loro discorsi la ricchezza data dalle tante diversità che convivono negli Stati Uniti.

“Quest’inaugurazione offre l’opportunità unica di accendere un faro sulla resilienza e sulla forza di cui è capace un’America unita. In questo ultimo anno abbiamo assistito a innumerevoli atti di eroismo messi in campo da chi lavora in prima linea al servizio dei concittadini americani e così vogliamo raccontare le loro storie, condividere con tutti la luce che offrono col loro esempio e celebrare così la parte migliore del nostro Paese”

ha dichiarato Tony Allen, CEO del Comitato per l’Inaugurazione, che ha evidenziato come parole d’ordine nell’organizzazione della serata inclusività e rappresentatività.

Un programma tv per riunire gli americani non solo davanti alla tv, quindi, ma intorno alle proprie istituzioni. Dopo 4 anni di Trump non è un semplice programma tv.