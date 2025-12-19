Bianca Berlinguer e Mauro Corona sposi, il colpo di scena a “È sempre Cartabianca”. “Fosse vero, così verrei a letto con lei”

Ironia e tecnologia sono stati protagonisti della recente puntata di “E’ sempre carta Bianca” con uno scherzo in diretta che ha riacceso il dibattito sull’amicizia più commentata del talk politico.

L’intelligenza artificiale ci ha messo lo zampino e l’ironia provocatoria di Mario Corona ha fatto il resto. La recente puntata di E’ sempre carta Bianca ha dato forse il meglio di sè per ciò che concerne il fantomatico filone del botta e risposta tra la giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer e il suo ospite fisso, sempre in collegamento dalla sua tavernetta montana, l’alpinista e scrittore Mauro Corona.

I telespettatori più affezionati lo sanno: quando la conversazione prende una piega inattesa, il divertimento è assicurato. Eppure, questa volta, l’effetto sorpresa è andato oltre il consueto teatrino. Un’immagine inattesa ha scatenato un commento fulminante sui desideri bollenti del 75enne di Erto. Il risultato? Un siparietto diventato virale, che ha rimesso al centro la chimica particolare tra due protagonisti che, da tempo, animano il dibattito, ma anche lo scherzo.

La battuta maliziosa di Mauro Corona

Durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha mostrato in diretta una fotografia sorprendente: lei e Mauro Corona ritratti in abiti da matrimonio, una al fianco dell’altra come vuole la tradizione. L’immagine, estremamente realistica, ha colto tutti di sorpresa, a partire dallo stesso Corona.

La conduttrice ha lasciato scorrere qualche secondo di silenzio, il tempo necessario perché lo stupore facesse il suo corso. Poi è arrivata la spiegazione: lo scatto era frutto dall’IA (ce ne sono ormai tante che girano ) fatto piuttosto bene. Ma il danno – o il divertimento – era ormai fatto.

La reazione dell’opinionista, tra incredulità e ironia, ha acceso lo studio. Una battuta scherzosa, pronunciata con il sorriso di chi sa stare al gioco, ha scatenato applausi e risate, confermando ancora una volta la sua naturalezza. Non c’era malizia, ma quella confidenza televisiva che negli anni ha reso il duo uno dei più riconoscibili del prime time. “Guardi un pò qua..cosa vede?” Chiede Berlinguer mostrando la foto. Corona all’inizio rimane senza parole.. ”No, ma è l’intelligenza artificiale? Che roba è ?” chiede incredulo per poi lasciarsi andare ad una delle sue battute più audaci: “ Magari fosse vera, così verrei a letto con lei per la prima notte di nozze”. Bianca Berlinguer glissando con astuzia, cambia subito discorso soffermandosi sul tema outfit: “Quello che mi ha più ridere è lei con la cravatta rosa”.

Non è la prima volta che i loro dialoghi diventano argomento di discussione online. Tra stoccate, riflessioni serie e improvvise deviazioni sul terreno dell’umorismo, Berlinguer e Corona hanno costruito un rapporto professionale basato su stima reciproca e libertà di parola. Ed è proprio questo loro modo scherzo di interagire che ha conquistato il pubblico.