Bezos Sanchez: cosa prevede l’accordo prematrimoniale, la luna di miele da 18mila euro a notte

Dopo il sontuoso matrimonio a Venezia, culminato in un ballo in maschera da film tra i canali della Serenissima, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto di continuare la loro favola d’amore sotto il sole della Sicilia.

La meta della luna di miele è nientemeno che Taormina, più precisamente lo storico e lussuoso Four Seasons San Domenico Palace. Un antico convento riconvertito in hotel, sospeso tra cielo e mare, che un tempo ha accolto icone come Greta Garbo e Audrey Hepburn. Un luogo che incarna perfettamente l’immagine poetica dell’Italia, quella a cui i turisti (gli americani in primis) sono così affezionati. Il costo di una notte qui? Ben 18.000 euro.

Ma dietro il romanticismo si nasconde una realtà ben più concreta. Perché, se l’amore è cieco, Bezos ha dimostrato di avere gli occhi ben aperti. Dopo aver versato circa 40 miliardi di dollari all’ex moglie MacKenzie Scott in seguito al divorzio nel 2019, il fondatore di Amazon ha voluto questa volta blindarsi con un accordo prematrimoniale meticolosamente redatto.

Bezos-Sanchez, la clausola madre sul contratto prematrimoniale

Non si tratta di un mero patto tra sposi, ma di un vero e proprio documento strategico studiato per proteggere uno degli imperi economici più vasti del mondo. Il cuore dell’accordo risiede in una clausola molto chiara: tutto ciò che Bezos ha costruito e che ha posseduto prima del matrimonio resta fuori da qualsiasi eventuale trattativa in caso di separazione.

Una mossa prevedibile, dal momento che il patrimonio dell’imprenditore supera i 200 miliardi di dollari. Ma Lauren Sanchez non è certo uscita a mani vuote. Secondi indicrezioni, avrebbe ricevuto un sostanzioso bonus alla firma del contratto stimato in alcune decine di milioni di dollari.

Florida, la giurisdizione scelta con attenzione

Un altro elemento centrale è la scelta della giurisdizione. L’accordo è stato redatto secondo le leggi della Florida, Stato in cui la coppia ha legalmente celebrato il matrimonio (la cerimonia veneziana era infatti solo simbolica). La scelta non è casuale. A diffferenza della California, dove le norme impongono la totale trasparenza patrimoniale, la Florida permette una maggiore riservatezza e flessibilità nella gstione dei beni.

Inoltre la clausola che definisce la Florida come unica giurisdizione applicabile in caso di divorzio evita eventuali “fughe legali” in Paesi o Stati più rigidi e penalizzanti.

Il contratto affronta anche il tema della tutela dei quattro figli avuti da Bezos con MacKenzie Scott. Per loro è stato istituito un trust irrevocabile, blindato, del quale sono gli unici beneficiari. Un modo mettere al riparo il patrimonio familiare da eventuali complicazioni future.

Ma non finisce qui. L’accordo regola anche l’ipotesi di una morte prematura del tycoon. In tal caso, Sanchez riceverà un sostegno economico a vita, sebbene con limiti ben precisi ma sufficienti a garantirle un tenore di vita molto agiato.