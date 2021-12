E’ morta Betty White, leggenda della tv americana: aveva 99 anni

Il 2021 si chiude con una tristissima notizia che arriva dal mondo dello spettacolo: oggi, 31 dicembre, è infatti morta Betty White, celeberrima attrice che ha letteralmente fatto la Storia del piccolo schermo americano con una carriera che non ha conosciuto soste per decenni.

Betty White aveva 99 anni: ne avrebbe compiuti 100 il prossimo 17 gennaio. E sicuramente i festeggiamenti non sarebbero mancati, per un’attrice leggendaria, una pioniera del piccolo schermo che ha lavorato in produzioni altrettanto importanti per la serialità statunitense. Due titoli su tutti: il Mary Tyler Moore Show (in cui interpretata Sue Ann Nivens) e soprattutto Cuori Senza Età, in cui per otto stagioni e 204 episodi ha dato volto a Rose Nylund (la sit-com è da poco tempo disponibile su Disney+).

Nata nel 1922, l’esordio nel mondo dello spettacolo di White fu a soli otto anni, in radio. Proprio quest’ultima l’ja ospitata negli anni successivi, dove iniziò a farsi conoscere al pubblico. Il debutto in tv avvenne tramite alcuni quiz, tanto da essere soprannominata “la First Lady dei game show”. Proprio grazie ad un quiz, “Just Men!”, divenne la prima donna a vincere un Daytime Emmy Award come Miglior conduttrice di un game show.

Non è stato, ovviamente, l’unico genere da lei esplorato: già nel 1954 aveva un talk show tutto suo, il “Betty White Show”, di cui aveva ancora controllo produttivo, tanto da riuscire ad assumere una regista donna. Negli stessi anni, esattamente dal 1953 al 1955, White fece il suo debutto nel mondo delle sit-com con Life with Elizabeth, in cui interpretava la protagonista.