Betlemme le note di Natale stasera con Albano su Rai1

Stasera sulla Rete 1 della Rai subito dopo il film “Io sono Babbo Natale” andrà in onda, nell’attesa che scocchi la mezzanotte del Santo Natale, un appuntamento specialissimo e da non perdere per tanti motivi. Stiamo parlando del programma “Betlemme, le note di Natale“. Direttamente dalla Basilica della Natività di Betlemme potremo ascoltare alcune delle canzoni più celebri dedicate al Natale.

Un luogo suggestivo, assolutamente adatto ad ospitare queste note, che saranno suonate dal maestro Stjepan Hauser e cantante dal nostro Albano. Note e canzoni che ci accompagneranno verso il giorno più importante dell’anno per il cristianesimo, quello che festeggia la nascita di Gesù Cristo. Vedremo inoltre in questo programma la deposizione di Gesù Bambino nel luogo dove è nato, con l’augurio dei frati francescani custodi di quei luoghi nella Terra Santa.

Il programma musicale di questo specialissimo appuntamento di questa sera vede l’esecuzione dell’Ave Maria di Franz Schubert, quindi l’Adeste fidelis di John Francis Wade, poi il Panis Angelicus di Cèsar Franck, il celeberrimo White Christmas di Irving Berlin, l’altrettanto famoso Tu scendi dalle stelle di Alfonso Maria De Liguori, per chiudere con il suggestivo Adagio di Tomaso Albinoni.

Come avete avuto modo di leggere il programma musicale di Betlemme, le note di Natale, proposto questa sera da Rai1 è assolutamente adatto ad una notte come quella che andremo a vivere nelle prossime ore. Betlemme le note di Natale si inserisce poi nel progetto “In cammino nei luoghi del Natale” che da oggi 24 dicembre e fino al 28 dicembre, tutti i giorni alle ore 15:15 circa su Rai3 propone un viaggio nei luoghi iconici del Santo Natale. Nel corso delle cinque puntate previste vedremo Gerusalemme, Nazareth, Betlemme, Assisi, Napoli e Trento.

Betlemme le note di Natale stasera alle ore 23:25 su Rai1, cosi come In cammino nei luoghi del Natale tutti i pomeriggi alle ore 15:15 su Rai3, sono condotti da Giulia Nannini, da un’idea di Padre Enzo Fortunato, che condurrà l’appuntamento pomeridiano sulla terza rete della Rai insieme a Giulia.