Bernardo Cherubini: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024

Nel corso della sedicesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, stasera 2 dicembre, un nuovo concorrente ha varcato la porta rossa più spiata d’Italia. Si tratta di Bernardo Cherubini (fratello di Jovanotti), che, assieme a Chiara Cainelli, la Miss Italia Zeudi Di Palma, il fisioterapista Emanuele Fiori e la coppia mamma e figlia, composta da Maria Monsè e Perla Maria Paravia, hanno arricchito il cast di questa edizione.

Conosciamolo meglio:

Chi è Bernardo Cherubini del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Bernardo è nato il 1° maggio 1963 a Roma sotto il segno del Toro. Ha quindi 61 anni. Al cinema, è apparso come attore nel film ‘Panarea’. In tv, nel 2020, ha partecipato ad una puntata de ‘L’Eredità’ condotta da Flavio Insinna.

I suoi genitori sono Viola Cardinali e Mario Cherubini. Oltre al mondo dello spettacolo, si è occupato di organizzazioni di eventi come wedding planner e nel settore turistico come tour operator.

Nel 2015, il neo gieffino ha preso parte al reality, ‘Ritorno al presente’ con Carlo cConti in onda su Rai 1.

Agli inizi della sua carriera, Bernardo ha lavorato come animatore turistico. Nei villaggi ha conosciuto Fiorello. E’ stato proprio il neo concorrente del reality di Canale 5, a presentare il fratello allo showman e a Claudio Cecchetto per intraprendere la strada nel mondo dello spettacolo.

Bernardo e Lorenzo hanno perso un fratello, Umberto, nel 2007. L’uomo, istruttore di volo, ha perso la vita a 45 anni in un incidente aereo nei pressi di Latina. Hanno una sorella di nome Anna.

Ha una compagna. Vive con dei gatti. E’ appassionato di moto.

Ha un profilo Instagram @bernardo_cherubini.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco tutti i concorrenti al momento all’interno della Casa: Alfonso D’Apice (ex concorrente Temptation Island), Amanda Lecciso (sorella di Loredana Lecciso), Federica Petagna (ex concorrente Temptation Island), Helena Prestes (modella), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Lorenzo Spolverato (attore e modello), Luca Calvani (attore e modello), Luca Giglioli (parrucchiere), Mariavittoria Minghetti (medico), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Tommaso Franchi (idraulico), Yulia Bruschi (direttrice creativa locale lucchese) e Stefano Tediosi (modello, ex tentatore di Temptation Island).