Berlinguer a Stasera Italia, cambio di nome per il programma: si pensa di tenere E’ sempre Cartabianca (Retroscena TvBlog)

La Berlinguer approderà a Stasera Italia l’8 gennaio, al posto di Porro. La volontà è quella di cambiare nome, modificandolo in E’ sempre Cartabianca, col mantenimento del titolo del programma di prime time

Dall’8 gennaio Bianca Berlinguer approderà a Stasera Italia, anche se in realtà la trasmissione non si chiamerà più così. E’ infatti volontà della nuova conduttrice – che andrà a raccogliere il testimone da Nicola Porro – rompere ogni legame con il passato, dando vita ad un prodotto più vicino alla sua identità e alla sua storia.

Ecco allora l’idea, che starebbe prendendo sempre più piede: trasformare Stasera Italia in E’ sempre Cartabianca. Sì, proprio il titolo del talk che la Berlinguer conduce in prima serata. Se così fosse, il martedì andrebbe in scena una mini-maratona, con il programma che partirebbe già alle 20.30, trainandosi da solo.

A mutare, presumibilmente, sarà la dicitura, con l’ipotetica aggiunta di un ‘daily’ a margine, come accadeva anni fa con la stessa Stasera Italia, quando il mercoledì Barbara Palombelli dava vita ad uno scenario simile, aggiungendo la scritta ‘prima serata’ a partire dalle 21.30 per distinguere i due contesti.

A quel punto, il brand di Stasera Italia rimarrebbe attivo solo nei fine settimana, con la messa in onda degli appuntamenti del weekend che vedono al timone Augusto Minzolini.

La Berlinguer avrà pertanto il compito di rialzare gli ascolti e di compiere il riavvicinamento ad Otto e mezzo, saldamente leader di fascia. Porro, in tal senso, ha fallito la missione, con il programma che più volte è sceso sotto l’asticella del 4% di share.

Intanto, per le festività natalizie è pronta la staffetta tra Stefania Cavallaro e Sabrina Scampini.