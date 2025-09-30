Beppe Convertini: età, laurea, dove vive, moglie, figli, ex fidanzata, Ballando con le stelle, profilo Instagram

Beppe Convertini ha 54 anni ed è originario di Martina Franca, in provincia di Taranto, in Puglia. Conduttore Rai molto conosciuto e stimato, fa parte del cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, un ruolo – quello di concorrente – che per lui rappresenta una esperienza televisiva diversa da quelle avute fino ad ora.

Nel corso della prima puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, Convertini si è esibito con tutta la sua eleganza, conquistando l’applauso del pubblico. Chi è il famoso volto Rai, chi è la moglie, dove vive e che programma conduce, tutto quello che si deve sapere sul concorrente di Ballando con le Stelle.

Beppe Convertini, dove vive, chi è la moglie: tutto su di lui

Beppe Convertini vanta una lunga carriera televisiva alle sue spalle, sebbene nella sua vita abbia avuto anche esperienze nel mondo della moda e del teatro. Molto attivo nel sociale, è senza ombra di dubbio uno di quei volti che il pubblico adora, sempre pacato e gentile, negli anni è riuscito a conquistare i telespettatori.

Molto legato alla sua famiglia, dopo essersi diplomato si è trasferito a Torino per studiare Economia e Commercio, ottenendo una borsa di studio. Nello stesso periodo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, calpestando – come modello – le passerelle di Milano, Parigi e New York. Nel 1994 debutta al cinema nel film “Belle al bar” e lo stesso anno arriva anche al Festivalbar. Dopo esperienze in fiction e al teatro, è passato alla conduzione di programmi molto seguiti, come Linea Verde, La vita in diretta estate e Uno mattina in famiglia. E così diventato un conduttore Rai molto seguito e stimato.

Beppe Convertini non è sposato e non ha figli, in diverse interviste ha però espresso il suo grande desiderio di diventare padre. La sua vita sentimentale è finita spesso sotto i riflettori, anche perché ha avuto diverse relazioni con personaggi famosi, come quella durata due anni con l’attrice Sara Ricci. Tempo fa si era vociferato di una possibile relazione con Giovanni Cavarretta, famoso cantante lirico, pettegolezzo che non ha mai ricevuto conferma o smentite da parte dei diretti interessati. Era stato anche avvicinato a Flavia Vento, con la quale avrebbe avuto un flirt, ma anche in questo caso si è sempre trattato solo di voci.

Non si sa se al momento Beppe Convertini sia single o ci sia l’amore nella sua vita. Sicuramente il conduttore dice di essere molto sereno con la sua famiglia, ha due sorelle, nipoti e anche pronipoti che adora. Nel maggio del 2023 ha avuto un brutto incidente in moto, per fortuna non ha avuto danni gravi e la degenza è durata molto poco, ha comunque avuto un grande spavento. Convertini vive a Roma, dove sembrerebbe che abbia una bella casa al centro, con una grande terrazza.

Questa stagione televisiva per Convertini è iniziata “con il botto”, la partecipazione a Ballando con le Stelle è un’esperienza che lo entusiasma molto ed è bastato vedere come si è esibito nel corso della prima puntata per rendersene conto. Il profilo di Beppe Convertini su Instagram conta 142mila followers, il conduttore è molto attivo e condivide immagini legate in particolar modo alla sua vita professionale.