Archiviata la 29esima giornata di campionato, da oggi tornano in scena le coppe europee. Se domani sarà la volta della sfida tutta italiana tra Milan e Napoli e se giovedì toccherà all’Europa League, con Juventus e Roma, e alla Conference, con la Fiorentina, stasera è in programma Benfica-Inter.

Il match tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i portoghesi di Roger Schmidt è valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League (il ritorno si giocherà tra poco più di una settimana, precisamente mercoledì 19 aprile).

Benfica-Inter questa sera sarà trasmessa in diretta dallo stadio Da Luz di Lisbona in chiaro su Canale 5 – con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Roberto Cravero – e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K con il racconto affidato a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La partita sarà proposta anche in live streaming su Mediaset Infinity e NOW. Calcio di inizio alle ore 21.00.

Il pre-gara andrà in onda su Mediaset Infinity (niente Canale 5, lì ci sarà l’inamovibile Striscina la notizina), con la conduzione di Benedetta Radaelli e con ospiti in studio Christian Panucci, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini. Il parterre, arricchito dalla presenza di Graziano Cesari per tutti i casi da moviola, tornerà nel post-partita, stavolta trasmesso in diretta su Canale 5.

Per quanto riguarda la pay tv, invece, il pre e post partita avrà come padrona di casa Anna Billò, affiancata da Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Da segnalare che stasera si gioca anche Manchester City-Bayern Monaco, visibile su Sky Sport Football, Sky Sport 253 con telecronaca di Nicola Roggero (e in streaming su NOW e su Mediaset Infinity, con le voci di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese).

Domani la Champions League tornerà in campo con le altre due sfide valida per l’andata dei quarti di finale, ossia Milan-Napoli (in esclusiva totale su Prime Video) e Real Madrid-Chelsea (su Sky e in streaming su Mediaset Infinity).