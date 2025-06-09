Anna Pettinelli è stata ospite a Belve, ma nessuno ha visto la puntata. Il mistero accende i riflettori sul programma di Francesca Fagnani

Belve, perché l’intervista di Anna Pettinelli non è mai andata in onda: le indiscrezioni sulla Fagnani

Il 3 giugno Belve, il programma seguitissimo di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha concluso la sua dodicesima stagione, anche questa volta ricca di succulenti rivelazioni e confessioni da parte di celebrità italiane, attraverso dialoghi intensi e momenti imprevedibili. Non sono mancate le polemiche, come quella che ha visto protagonista Teo Mammuccari che ha abbandonato lo show a pochi minuti dall’inizio dell’intervista e, notizia recente anche un’omissione che sta lasciando perplessi i fan.

A quanto pare infatti Francesca Fagnani avrebbe messo in scaletta un’intervista a una delle voci più riconoscibili della radio italiana e presenza fissa nel talent Amici: Anna Pettinelli. Eppure, episodio dopo episodio, nessuna traccia della conduttrice nel parterre di ospiti andati in onda. Il mistero ha cominciato a serpeggiare tra gli spettatori più attenti, che si sono chiesti se l’incontro tra Pettinelli e Fagnani fosse effettivamente avvenuto o fosse semplicemente sfumato.

Nessun cenno ufficiale da parte della redazione del programma né dalle dirette interessate. Tuttavia, un retroscena è emerso, portando alla luce un dettaglio inedito. A svelare il nodo della questione è stato il giornalista Giuseppe Candela, che in una nota pubblicata su Dagospia ha gettato luce sulla presunta intervista fantasma.

Un’intervista mai andata in onda

Secondo quanto riportato, dalla penna di Dagospia, l’incontro tra la Fagnani e Pettinelli sarebbe effettivamente stato registrato, ma poi lasciato fuori dal montaggio finale. Il motivo? Nulla di clamoroso o sconveniente, bensì una valutazione editoriale precisa: il contenuto sarebbe stato considerato “poco incisivo”, privo di quel guizzo che ha reso il programma un appuntamento cult della seconda serata.

“Anna che belva ti senti? Non lo sapremo mai”, si legge sul portale di Roberto D’Agostino. Secondo questa ricostruzione, l’intervista sarebbe stata giudicata troppo “piatta” per gli standard della trasmissione, che punta su momenti ad alto impatto emotivo e rivelazioni forti. In un format dove l’ospite è messo di fronte a domande pungenti e dove la tensione narrativa è tutto, un dialogo privo di ritmo o di risposte forti rischia di non reggere il confronto con le altre puntate.

Né Anna Pettinelli né Francesca Fagnani, al momento, hanno confermato o smentito l’indiscrezione. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun riferimento nemmeno tra le storie social delle due protagoniste, come se il caso non esistesse. Un silenzio che contribuisce ad alimentare la curiosità del pubblico e a rendere ancora più intrigante la mancata messa in onda.

Nel frattempo, Belve si prepara a cambiare pelle con uno spin-off che promette di accendere nuove polemiche: Belve Crime. Da martedì prossimo, Fagnani tornerà in video per confrontarsi con figure legate a casi di cronaca nera, in una versione ancora più intensa del format originale. La prima intervista sarà a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio: una presenza televisiva che, al di là di ogni giudizio morale, si preannuncia come un evento mediatico forte e che farà discutere.