BellaMà, tutte le novità di Pierluigi Diaco a settembre: una new entry d’eccezione

Pierluigi Diaco si prepara a tornare a settembre con il suo programma e una serie di importanti novità, il giornalista debutterà con lo spinoff sera del programma, Bellamà di Sera, un appuntamento in cui ritroveremo uno dei volti più amati della Rai.

Ad affiancare Diaco in quest’avventura serale ci sarà Licia Colò, che farà così il suo ritorno in Rai. Una grande sorpresa per il pubblico che praticamente non l’ha mai dimenticata, sono passati sette anni da quando ha salutato l’azienda di viale Mazzini e dopo quest’assenza prolungata è pronta a tornare.

Bellamà, lo spin off serale e le novità

Pierluigi Diaco si prepara a tornare in tv con la versione serale del suo programma BellaMà, uno spin off che preannuncia di essere davvero sorprendente. Il programma andrà in onda per cinque puntate – di sabato – dal 14 settembre al 12 ottobre – e pare proprio che il giornalista abbia deciso di sfoderare una serie di assi nella manica.

Il primo tra tutti è senza ombra di dubbio il ritorno di Licia Colò, che manca in Rai dal 2018 e dunque rivederla sulla tv di Stato è un evento molto atteso dal pubblico. A rendere nota la presenza di Licia Colò è stata l’Adnkronos, secondo cui fonti vicine alla Rai avrebbero rivelato che la conduttrice farà parte del cast del programma di Diaco. Si dovrebbe occupare di una rubrica davvero interessante, che sarà un racconto sulle varie città in cui sono nati i più famosi cantautori italiani.

Un momento di approfondimento che rientra nelle corde della Colò, che porterà il pubblico in un viaggio tra le varie cittadine, scoprendone tradizioni, storia e aneddoti segreti. Lo spin off serale del programma di Pierluigi Diaco non intaccherà la versione tradizionale, quella che andrà in onda ogni giorno alle 15.30 su Rai 2. Ma il giornalista per questi cinque appuntamenti serali ha deciso di prevedere una serie di sorprese per il pubblico, tra cui alcune new entry nel cas.

Nello spin off serale ad affiancare Diaco ci saranno Valeria Marini, che curerà la rubrica Scotta il telefono, Gino Castaldo e Marco Morandi, con il momento dedicato a Tutti cantano le emozioni. Ci sarà poi un momento dedicato all’attualità, che quindi affronterà gli episodi al centro dell’attenzione mediatica, qui ad accompagnare Pierluigi Diaco ci saranno Michele Cucuzza, Attilio Romita e Flora Canto. La versione serale di BellaMà, dunque, promette di essere fedele al programma originale, ma con momenti diversi e personaggi che renderanno le varie puntate più movimentate.

Pierluigi Diaco, con BellaMà di Sera, conferma di essere uno dei volti su cui la Rai ha deciso di puntare. Non solo è stato confermato il suo programma, ma gli è stato aumentato lo spazio con un appuntamento serale, che è sempre molto importante per qualsiasi conduttore.