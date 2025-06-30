Belen vende la sua borsa Birkin (regalata dall’ex De Martino): il prezzo

Simbolo delle borse di lusso, per Belen – che al lusso ci è abituata – la Birkin, firmata Hermès, ha un significato diverso. La sua, quella rossa, sfoggiata sui social e più volte paparazzata, è stata un regalo di Stefano De Martino, un simbolo di quell’amore che oltre 10 anni fa, brillava dalle copertine dei giornali facendo sognare il pubblico.

Con il suo inconfondibile rosso fuoco, come la passione che unì l’allora ballerino di Amici e la donna più sexy della televisione italiana, oggi si trova davanti ad un destino inaspettato: messa in vendita su internet come un accessorio (pur sempre di lusso) qualunque.

Ebbene, forse quel rosso fuoco così acceso, non riflettendo più quell’amore travolgente che unì i due protagonisti in un matrimonio (ormai finito) non è più gradito nella cabina armadio della conduttrice sudamericana?

Fashion victim fatevi avanti

La borsa Birkin è la regina del mondo fashion: Stefano De Martino la regalò a Belen per il suo trentesimo compleanno e da quel momento è diventata una presenza ricorrente nella quotidianità della showgirl. Un oggetto prezioso, dal valore affettivo importante, tanto da meritare all’epoca una dedica pubblica sui social. “Wuaaaaaaaa!!!!! É arrivato il mio regalo in anticipo di qualche ora!!!!!” scriveva Belen.

Ma ora, a distanza di oltre un decennio, qualcosa è cambiato: Belen ha deciso di separarsene. L’annuncio è comparso in questi giorni su una nota piattaforma di moda second hand, tra lo stupore dei fan e l’interesse delle fashion addicted. Nessun mistero, nessuna mossa di marketing: semplicemente, la Rodriguez sembra voler voltare pagina, anche attraverso gli oggetti. E così, quella borsa simbolo di un amore ormai lontano, è finita in vendita.

Il prezzo? 10.500 euro. Una cifra importante ma in linea con il valore di mercato di un pezzo simile, soprattutto considerato che si tratta di una Birkin in ottime condizioni. Ma più del dato economico, colpisce il significato simbolico del gesto. In un periodo in cui Belen sta riscrivendo le pagine della propria vita privata e professionale, anche il guardaroba diventa specchio dei cambiamenti interiori.”Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Ho detto: ‘Belen, siamo ai 40, un po’ meno”. Sono molto delicata, sulle scelte sono cambiata’”. Ha confessato recentemente a Chi. Vendere quel regalo non è solo una questione di spazio: è un atto di liberazione.

E la Birkin non è sola. L’operazione “decluttering” di Belen ha coinvolto anche altri pezzi iconici del suo armadio. Da Valentino a Gucci, passando per Yves Saint Laurent e Chloé, l’ex regina di Tu sì que vales ha messo sul mercato alcuni tra gli accessori più desiderati del mondo della moda, alcuni dei quali – ha specificato – mai nemmeno indossati. Una collezione da sogno che ora fa gola a centinaia di utenti pronti a contendersi un pezzetto di glam by Belen.