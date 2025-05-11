Beautiful, anticipazioni fino a metà maggio: cosa succederà a Eric

Trame sempre movimentate a Beautiful. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 12 al 18 maggio rivelano che Steffy avrà un’accesa discussione con Sheila e Deacon e come è facile immaginare le cose non prenderanno una piega amichevole, visti i trascorsi non precisamente all’acqua di rose con la suocera.

Al centro delle preoccupazioni di Ridge ci saranno le condizioni del padre Eric. Lo stilista si prodigherà per aiutare il genitore. Il patriarca della Forrester sta facendo preoccupare tutti a causa delle sue precarie condizioni di salute e Ridge non si rassegnerà di certo. Ecco cosa succederà al personaggio interpretato da John McCook, unico insieme a Brooke a essere sempre presente dalla prima puntata della soap.

Beautiful, anticipazioni fino a metà maggio: quale sarà il destino di Eric?

Aver scoperto che Eric sta per morire sconvolgerà Ridge. Insieme a Brooke lo stilista andrà a parlare con il dottor Colby, che tuttavia non potrà fare altro che confermare la diagnosi infausta. Per il fondatore della Forrester non sembreranno esserci speranze di sopravvivenza. Ridge non si rassegnerà e farà di tutto per prendere contatti con i migliori specialisti in modo da trovare una cura che possa salvare il padre.

Dal canto suo Eric ritornerà in possesso del suo ufficio alla Forrester. Nel frattempo in città rimetterà piede anche Taylor, oltre a Steffy e ai bambini. La donna avrà subito un scontro con Brooke. Motivo dello screzio, la relazione tra Thomas e Hope. Ridge si vedrà costretto a intervenire per evitare che la situazione tra le due finisca per degenerare.

Intanto alla Forrester Steffy sorprenderà Thomas e Hope in atteggiamenti inequivocabili e non prenderà affatto bene la cosa. La sorella di Thomas però avrà anche altre cose a cui pensare. Steffy deciderà infatti di affrontare Sheila e Deacon. Così si dirigerà a casa loro. Ad accompagnarla ci sarà Finn. A quel punto dirà in faccia alla suocera di non avere più alcuna intenzione di fuggire.

La figlia di Ridge dirà senza mezzi termini a Sheila che farà tutto quanto è in suo potere per proteggere i suoi cari. Steffy ne avrà anche per Deacon, che accuserà di aver fatto una follia a mettersi con una criminale come Sheila Carter. Deacon proverà a convincerla che Sheila e cambiata e che ormai non costituisce più una minaccia. Inutile dire che le sue parole non convinceranno per nulla Steffy.

Il confronto tra Steffy e Sheila degenera

Il confronto si concluderà in maniera ancor più accesa quando Steffy sferrerà un pugno in pieno volto a Sheila. La figlia di Ridge e Taylor (che dal 2018 ha il volto di Jacqueline MacInnes Wood) si confermerà così uno dei personaggi chiave di Beautiful.

Negli ultimi anni Steffy si è trovata al centro delle trame anche per via delle traversie sentimentali che l’hanno portata prima a sposarsi con Liam Spencer, dal quale ha avuto la piccola Kelly, e successivamente legarsi a Finn diventando madre per la seconda volta (di Hayes).

I due – Finn e Steffy – sono stati vicinissimi a morire proprio per mano di Sheila, sempre più instabile e pericolosa, che ha sparato sia al figlio che alla nuora. Nel passato di Steffy c’è anche un periodo di particolare difficoltà che l’ha vista dipendente dagli antidolorifici.