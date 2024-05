Nuove anticipazioni di giovedì 9 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 9 maggio (s33 ep. 164): Bill fa visita a Sheila in carcere

Bill vuole sapere se Sheila è sincera

Bill (Don Diamont), dopo aver ricevuto la visita di Katie (Heather Tom), preoccupata per lui, decide di andare in carcere a trovare Sheila (Kimberlin Brown). Bill le chiede se i sentimenti che ha dichiarato di provare nei suoi confronti siano davvero sinceri.

Steffy e Finn parlano del ricatto di Bill

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), nel frattempo, dopo aver avuto un confronto con Bill, è tornata a casa da Finn (Tanner Novlan). Quest’ultimo viene a sapere che Bill non ha cambiato idea su Sheila e che ha contribuito al suo arresto solo per evitare che la donna continuasse a fuggire. Finn e Steffy parlano del ricatto di Bill che ha nuovamente minacciato Steffy di denunciare Taylor (Krista Allen) se loro perseguiranno Sheila per la sparatoria nella quale hanno rischiato di perdere la vita.

