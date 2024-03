Nuove anticipazioni di sabato 30 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 30 marzo (s33 ep. 100-101-102): Douglas dice la verità a Steffy

Ridge e Taylor stanno per sposarsi

Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) stanno per sposarsi a casa di Eric (John MacCook) e i loro figli sono al settimo cielo ma il piccolo Douglas (Joseph Samiri) non è felice perché porta dentro di sé il peso del segreto sulla nonna Brooke (Katherine Kelly Lang) e fatica a nascondere il suo malcontento. Prima che il matrimonio abbia inizio, Eric tenta di spingere il figlio a riflettere se questo è davvero quello che vuole. Proprio qualche attimo prima della cerimonia, Douglas confessa alla zia Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) quello che il padre ha fatto con la app che clona le voci.

Bill dichiara il suo amore a Brooke e a Katie

Bill (Don Diamont) va a casa di Brooke per dichiararle tutto il suo amore e Carter (Lawrence Saint-Victor) ascolta di nascosto la conversazione. Brooke, però, rifiuta la proposta di Bill di tornare insieme a lui. Dopo aver proposto a Brooke di tornare con lui, Bill incontra Katie (Heather Tom) e fa lo stesso con lei.

