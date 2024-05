Ecco cosa succederà oggi a Beautiful, la soap opera di Canale 5, in onda oggi alle 13:45, che racconta le vicende della Forrester Creations.

Beautiful, anticipazioni 3 maggio: Liam e Wyatt preoccupati per Bill

Nuove anticipazioni di venerdì 3 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 3 maggio (s33 ep. 155): Liam e Wyatt preoccupati per Bill

Bill vuole ricostruirsi una vita con Sheila

Bill (Don Diamont) ha preso la decisione di difendere Sheila (Kimberlin Brown) perché convinto che a nessuno importi davvero di lui, specialmente dopo essere stato rifiutato da Brooke (Katherine Kelly Lang), Katie (Heather Tom) e anche da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Bill, quindi, vuole ricostruirsi una vita con Sheila che ha commesso tanti sbagli come lui ed è l’unica persona che riesce a vederlo per come lui davvero è, mentre da tutti gli altri si sente tradito.

Liam e Wyatt si ritrovano a casa del padre

Bill, quindi, vuole impedire a Steffy di denunciare Sheila, minacciandola di denunciare a sua volta Taylor (Krista Allen) per avergli sparato. Anche Sheila era già a conoscenza di quanto avvenuto in passato tra Bill e Taylor. Nel frattempo, Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks) si ritrovano a casa del padre: entrambi sono preoccupati per i suoi strani atteggiamenti.

