Nuove anticipazioni di domenica 28 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 28 APRILE AL 4 MAGGIO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 28 aprile (s33 ep. 147-148-149-150): Thomas viene estromesso dall’azienda

I vertici Forrester decidono il destino di Thomas

Mentre è in corso un violento nubifragio, i vertici della Forrester, tranne Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), sono riuniti attorno ad un tavolo per decidere il destino di Thomas (Matthew Atkinson) nell’azienda. Nel corso della riunione, tutti concordano sul fatto che lui debba essere allontanato dall’azienda di famiglia. Thomas arriva per ultimo, si difende, confessa di aver commesso un grave errore e chiede di avere un’altra possibilità ma, alla fine, viene estromesso.

Sheila fa irruzione a casa di Steffy e Finn

Steffy, pur d’accordo con gli altri per l’estromissione di Thomas dall’azienda di famiglia, è rimasta a casa con Finn (Tanner Novlan) per una serata al lume di candela con lui. Al culmine della serata, la porta di casa si spalanca e appare Sheila (Kimberlin Brown). Mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) si confrontano da amiche riguardo a Sheila, la donna fa irruzione a casa di Steffy e Finn, tentando di spiegare le ragioni delle sue azioni.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION