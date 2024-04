Nuove anticipazioni di venerdì 26 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 26 aprile (s33 ep. 142-143): Sheila è ancora viva ed è fuggita

Steffy informa Taylor che Sheila è ancora viva

L’inseguimento di Sheila (Kimberlin Brown) da parte della polizia non è andato a buon fine: Sheila, infatti, è riuscita a fuggire. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) informa anche Taylor (Krista Allen) e Carter (Lawrence Saint-Victor) che Sheila è ancora viva e che si trova a Los Angeles. Taylor parla con Steffy anche del fatto di come lei e Brooke (Katherine Kelly Lang) abbiano deciso di voltare pagina, lasciando andare Ridge (Thorsten Kaye) per sempre.

A casa Forrester arriva il Natale

La magia del Natale avvolge casa Forrester e tra Finn (Tanner Novlan) e Steffy non potrebbe andare meglio nonostante l’apprensione che comporta sapere che Sheila è ancora a piede libero. Katie (Heather Tom) riceve una bellissima notizia: i suoi esami sono ottimi e Carter è al suo fianco sempre e comunque.

Foto di: BBL DISTRIBUTION