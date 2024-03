Nuove anticipazioni di lunedì 25 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 25 marzo (s33 ep. 94): Brooke scopre che Ridge e Taylor si sposeranno

Eric è preoccupato per Brooke

Ridge (Thorsten Kaye), dopo aver ottenuto l’annullamento del matrimonio da Brooke (Katherine Kelly Lang), ha subito chiesto a Taylor (Krista Allen) di sposarlo. Se i loro figli, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson), hanno accolto la notizia con felicità, Eric (John McCook), invece, ha reagito in modo contenuto perché è molto preoccupato per Brooke e per come quest’ultima accoglierà la notizia.

Ridge chiede a Thomas di fargli da testimone

Donna (Jennifer Gareis), nel frattempo, decide di andare direttamente a casa della sorella per avvisarla. Lì Brooke, insieme a Katie (Heather Tom), apprende incredula la notizia. Nel frattempo, Ridge chiede al figlio di fargli da testimone, ma la felicità di Thomas ha i giorni contati perché Douglas (Joseph Samiri) ha scoperto l’inganno del padre ai danni di Brooke.

