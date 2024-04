Nuove anticipazioni di domenica 21 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 27 APRILE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 21 aprile (s33 ep. 134-135-136-137): Brooke e Taylor diventano amiche

Brooke e Taylor non vogliono più soffrire a causa di Ridge

Con grande sorpresa di Ridge (Thorsten Kaye), non sarà lui a decidere chi scegliere tra le due donne della sua vita, Taylor (Krista Allen) e Brooke (Katherine Kelly Lang), ma saranno loro a dirgli di non voler più sottostare alle sue indecisioni e alle sofferenze che procura ad entrambe. Nel frattempo, Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ignare di ciò che sta accadendo, litigano e sperano che Ridge scelga la propria madre. A casa di Brooke, lei e Taylor festeggiano la loro nuova amicizia e la liberazione dalle tossiche indecisioni di Ridge.

Bill vuole riconquistare Katie

Hope e Steffy, preoccupate, raggiungono Brooke e Taylor. Dopo un momento di incredulità per l’inedita armonia instauratasi tra loro, Steffy e Hope sono felici per le loro madri. Bill (Don Diamont), nel frattempo, si sta preparando ad accogliere Katie (Heather Tom) per proporle di nuovo di tornare insieme. Liam (Scott Clifton) è preoccupato per il comportamento del padre. Bill dichiara i suoi sentimenti a Katie, nel disperato tentativo di riconquistarla, ma la donna è irremovibile, anche perché i suoi sentimenti per Carter (Lawrence Saint-Victor) si sono rafforzati. Bill, a questo punto, ha una sorta di crollo nervoso.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION