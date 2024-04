Nuove anticipazioni di mercoledì 1° maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 1° maggio (s33 ep. 153): Brooke e Taylor sempre più amiche

Brooke e Taylor non pensano più a Ridge

Brooke (Katherine Kelly Lang) ha voluto informare personalmente Taylor (Krista Allen) del fatto che Thomas (Matthew Atkinson) è stato ufficialmente estromesso dalla Forrester dopo aver distrutto il suo matrimonio con Ridge (Thorsten Kaye) e aver fatto di tutto per vedere i suoi genitori di nuovo insieme, usando anche suo figlio Douglas (Joseph Samiri). In quest’occasione, le due donne si ritrovano complici e felici di sentirsi amiche e finalmente desiderose di pensare prima di tutto a sé stesse piuttosto che a Ridge.

Katie parla del suo passato a Carter

Katie (Heather Tom) e Carter (Lawrence Saint-Victor) hanno trascorso una serata insieme e, per ripararsi da un violento nubifragio, si ritrovano da soli alla Forrester. Katie, in quest’occasione ricorda con lui parte del proprio passato. Carter le sta vicino, dimostrandole tutto il proprio affetto.

