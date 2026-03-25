Be My Sunshine, la nuova romcom turca arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity

Se siete tra quelli che hanno trascorso intere serate in compagnia di Cherry Season, che si sono persi nelle storie d’amore impossibili di Endless Love o che hanno seguito Can e Sanem in ogni puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, Mediaset Infinity ha una novità per voi: da oggi è disponibile gratis e in esclusiva sulla piattaforma Be My Sunshine, la nuova romcom turca con un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.

Una storia di mondi opposti (e di un’isola dell’Egeo)

Al centro della serie ci sono Haziran e Poyraz, due persone che non potrebbero essere più diverse. Lei è una brillante donna di città, ambiziosa, innamorata del ritmo frenetico di Istanbul e totalmente concentrata sulla carriera. Lui è un ragazzo atletico e intelligente, profondamente radicato nella sua terra, che ha scelto di restare sulla sua remota isola dell’Egeo per dedicarsi alla produzione di olio d’oliva nel terreno di famiglia.

I due si incontrano quando l’azienda di Haziran la manda proprio su quell’isola per seguire le fasi preliminari della costruzione di un nuovo resort — che sorgerà esattamente sul terreno di Poyraz. Tra incomprensioni e scintille di complicità, i loro mondi lontanissimi si intrecciano, si scontrano e, inevitabilmente, si attraggono. La storia prende presto una piega inaspettata — e che le complicazioni non saranno solo sentimentali. Quel che è certo è che entrambi si ritroveranno a rimettere in discussione certezze e priorità, imparando dall’altro attraverso le differenze che li separano e l’amore che li unisce.

Il cast e la firma dietro la serie

A dare volto ai due protagonisti sono Alp Navruz e Ayça Ayşin Turan, due tra le star più amate del panorama televisivo turco del momento. Navruz è già noto al pubblico italiano per i suoi ruoli in serie di grande successo, mentre la Turan ha conquistato una fanbase trasversale grazie alla sua capacità di muoversi con naturalezza tra commedia e dramma. Una coppia che, già dalle prime immagini, dimostra un’intesa difficile da ignorare.

Dietro la scrittura c’è Yeşim Çıtak, già autrice di alcuni dei titoli che hanno conquistato il pubblico italiano — da Daydreamer a Love is in the air, da If You Love a Dreams and Realities — insieme a Yelda Eroğlu. Una garanzia per chi conosce già la sua capacità di intrecciare commedia romantica, colpi di scena e atmosfere emozionanti senza mai perdere leggerezza.

Dove e come vederla

Be My Sunshine è disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì. Per chi non vede l’ora di iniziare, il link diretto alla serie è questo: mediasetinfinity.mediaset.it/fiction/bemysunshine.

Nel frattempo, sulla piattaforma sono già disponibili on demand tantissimi altri titoli della grande tradizione delle dizi turche: da Cherry Season a Endless Love, da Love is in the air a Daydreamer, per chi volesse (ri)scoprirli.