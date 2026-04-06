Battiti Live Spring, Mediaset punta in alto: nel cast arrivano anche giganti della musica italiana

Aprile 2026 si apre con Mediaset pronta a rimodellare la sua offerta televisiva tra ritorni attesi, grandi eventi musicali.L’ammiraglia Canale 5 punta su un mix di intrattenimento, fiction e spettacolo, con nomi e volti che tornano sotto i riflettori dopo anni di assenza o con nuovi assetti pronti a dare sprint alla programmazione.Una delle novità più

Aprile 2026 si apre con Mediaset pronta a rimodellare la sua offerta televisiva tra ritorni attesi, grandi eventi musicali.

L’ammiraglia Canale 5 punta su un mix di intrattenimento, fiction e spettacolo, con nomi e volti che tornano sotto i riflettori dopo anni di assenza o con nuovi assetti pronti a dare sprint alla programmazione.

Una delle novità più chiacchierate riguarda il ritorno di “Avanti un Altro”, il quiz campione di simpatia condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: dal 13 aprile 2026 tornerà nel preserale di Canale 5 subito dopo “Dentro la Notizia” e prima del telegiornale, sostituendo così “Caduta Libera”. Il pubblico ritroverà il celebre “salottino”, le domande imprevedibili e il tono surreale che hanno reso il format un marchio distintivo della rete.

Sempre dal 13 aprile, in prima serata torna anche un pilastro delle fiction italiane: “I Cesaroni: il ritorno”. La settima stagione della serie — con episodi che raccontano le nuove dinamiche della famiglia più amata della Tv — riparte con Giulio prossima alla pensione e Marco alle prese con una nuova famiglia allargata. Nel cast figurano Claudio Amendola e molti altri volti storici, affiancati da nuove presenze pronte a rimescolare gli equilibri narrativi.

Musica, spettacolo e Battiti Live Spring

Un’altra grande scommessa della rete è “Tim Battiti Live Spring”, lo speciale musicale atteso il 23 aprile 2026 che porta su Canale 5 una carrellata di artisti della scena italiana. Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, l’evento si svolge in piazza a Ferrara e vede partecipazioni di nomi come Annalisa, Elettra Lamborghini, Fedez, Emma, Rkomi e molti altri, un cast trasversale pensato per abbracciare generazioni diverse di spettatori.

Questo appuntamento musicale nasce con l’idea di replicare in chiave primaverile il successo delle edizioni estive di Battiti Live, trasformandolo in un evento speciale che unisce pop, rap, indie e grandi hit del momento in un’unica grande serata spettacolo.

Oltre ai ritorni già citati, la programmazione di Casa Mediaset per aprile–maggio 2026 si arricchisce con altri prodotti di intrattenimento e serialità. Secondo le anticipazioni dei palinsesti ufficiali, durante la primavera vedremo anche produzioni nazionali e internazionali che coprono la settimana televisiva, con film, serie turche e spazi dedicati a talk e approfondimenti.

Nel dettaglio, nei palinsesti aggiornati figurano anche show come “La Ruota della Fortuna” in access prime time con Gerry Scotti, fiction in prima serata negli altri giorni della settimana e una nuova serie turca in arrivo nel pomeriggio festivo di Canale 5.

Un mese pieno di attese

Con il ritorno di grandi nomi come Bonolis e con format consolidati come i Cesaroni, uniti a eventi musicali e prime visioni, Mediaset prova a rimodellare la sua offerta televisiva in un momento cruciale della stagione. Il pubblico si prepara così a un aprile che mescola nostalgia — guardando ai ritorni di programmi amatissimi — con nuove esperienze di intrattenimento che puntano a intercettare gusti diversi e mantenere alta l’attenzione.