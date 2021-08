I Battiti Live 2021 tornano questa sera, con la quarta puntata, su Italia 1, a partire dalle 21.15 circa. Alla conduzione, come sempre, Alan Palmieri affiancato da Elisabetta Gregoraci. Siamo arrivati ormai al penultimo appuntamento della kermesse musicale, ormai l’unica in onda e che ha “sostituito”, nell’immaginario, il tradizionale e classico Festivalbar. E così, anche stasera, sul palco si esibiranno gli artisti che hanno dominato la classifica degli ultimi mesi o che stanno risuonando nelle radio per il periodo estivo.

Ecco, a seguire, il cast dei cantanti che si esibiranno nella quarta serata dei Battiti Live, andata in onda in diretta il 1 luglio scorso su Radionorba e Telenorba: Alice Merton, Boomdabash, Baby K Elettra Lamborghini, The Kolors, Ernia, Aiello, Rkomi, Aka7even, Rocco Hunt, Ana Mena, Noemi, Carl Brave, Clementino, Nina Zilli, Topic, Mr Rain, Braco e Luna, La rappresentante di Lista, Icona 80, Nicola Siciliano e Didy, Gaudiano, Deddy, Federico Rossi, Giacomo Urtis, Bugo, Annalisa, J-Az, Jake La Furia.

Battiti Live 2021, le anticipazioni della quarta puntata

Nonostante l’emergenza sanitaria legata al Covid e con tutte le restrizioni rispettate, per il secondo anno consecutivo, la manifestazione musicale avviene nella cornice del Castello Aragonese di Otranto. A queste si aggiungono, in totale, altre 15 esibizioni che si svolgono “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Anche nella quarta puntata dei Battiti Live 2021 ritroveremo ex concorrenti di Amici 20 come Aka 7even (in classifica nei piani alti con la sua “Loca”) e Deddy (che ha conquistato la chart grazie all’Ep “Il cielo contromano). Insieme a loro, sul palco di Otranto, diversi cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021 come Aiello, Noemi, La Rappresentante di Lista e Annalisa. A loro, infine, alcuni dei protagonisti di questa estate musicale: Elettra Lamborghini (comodamente nella top ten della chart Fimi con Pistolero), J-Ax e Jake La Furia (insieme per il brano “Salsa”) e Rocco Hunt e Ana Mena, nuovamente insieme con “Un bacio all’improvviso” dopo il boom precedente di “A un passo dalla luna”.

Su Soundsblog, dalle 21.10 circa, il liveblogging della quarta puntata.