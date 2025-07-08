“Barbara ha lasciato Ruggiero”. The end dopo il trono over. Cresce la preoccupazione per la dama dopo l’incidente della sorella

Una delle coppie più famose di Uomini e Donne, quella tra Barbara e Ruggiero, sarebbe al capolinea. L’indiscrezione dei ben informati.

Tra le coppie più seguite del trono over di Uomini e Donne, quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea sembrava destinata a durare anche al di fuori delle telecamere. Tuttavia, nelle ultime settimane il silenzio sui social e alcune risposte vaghe hanno acceso i riflettori su una possibile rottura tra i due, alimentando il gossip e facendo crescere i dubbi tra i fan. E ora arriva anche l’indiscrezione di chi se ne intende.

Tutto è cominciato quando i follower più attenti hanno notato un’improvvisa assenza di contenuti condivisi dalla coppia. Niente più foto insieme, né storie o momenti romantici pubblicati online. Una discrezione che ha fatto insospettire molti, soprattutto considerando quanto i due, all’inizio della loro relazione, fossero attivi nel mostrare la loro quotidianità.

Il primo segnale che ha fatto pensare a una crisi è stato proprio il silenzio social. Da settimane, Barbara non condivide più nulla con Ruggiero e ha ridotto significativamente la sua presenza online. Un’assenza che ha immediatamente acceso i sospetti, specie in un periodo in cui il pubblico si aspettava di vedere la relazione progredire.

L’indiscrezione che preoccupa i fan

Nel mondo dello spettacolo, soprattutto quello televisivo, il silenzio può diventare rumoroso. E in questo caso, la mancata smentita ufficiale della crisi ha solo aumentato le ipotesi. Alcuni opinionisti del web hanno rilanciato la notizia della separazione con una certa sicurezza. Tra questi, Lorenzo Pugnaloni, solitamente molto ben informato, che ha pubblicato una storia su Instagram.

“Tra Barbara e Ruggiero è finita. I due non si vedono più da tanto, è stata una scelta di lei. Lui spera che questa decisione sia frutto di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a vivere insieme, in quanto da parte di Ruggiero, c’è l’interesse”.

Barbara De Santi, una delle protagoniste storiche del programma di Maria De Filippi, si era sempre mostrata come una donna determinata ma anche romantica. Con Ruggiero sembrava aver trovato finalmente un compagno in grado di tenerle testa e di condividere con lei una quotidianità serena e affettuosa. Anche Ruggiero, cavaliere dal profilo riservato ma diretto, aveva mostrato un sincero interesse nei suoi confronti, tanto da lasciare lo studio proprio per vivere questa storia lontano dai riflettori.

Ma come spesso accade, il passaggio dalla televisione alla vita reale non è privo di ostacoli. Dinamiche nuove, impegni personali e differenze caratteriali possono affiorare rapidamente una volta terminato l’entusiasmo iniziale. E ora, tutto sarebbe finito. Almeno secondo Lorenzo Pugnaloni, che nella sua storia Instagram chiede di citarlo come fonte. Sempre fatto. Anche questa volta.