Barbara D’Urso, l’avvenire passa da Milly Carlucci: suggestione Sanremo dopo Ballando Con Le Stelle

Barbara D’Urso torna in televisione. Dopo l’addio, amaro, a Mediaset, Carmelita – come la chiamano gli affezionati – si è presa del tempo prima di tornare sul piccolo schermo. La conduttrice, finalmente libera da pressioni, ha imparato l’Inglese a Londra, si è divertita sui social con qualche contributo su TikTok e soprattutto ha dato il

Barbara D’Urso torna in televisione. Dopo l’addio, amaro, a Mediaset, Carmelita – come la chiamano gli affezionati – si è presa del tempo prima di tornare sul piccolo schermo. La conduttrice, finalmente libera da pressioni, ha imparato l’Inglese a Londra, si è divertita sui social con qualche contributo su TikTok e soprattutto ha dato il massimo in teatro con la commedia “Taxi a due piazze”. Una donna come lei, però, non può stare troppo tempo lontana dai riflettori.

Qualche proposta, in questi mesi, è arrivata ma nessuna ha stuzzicato il suo interesse: Barbara D’Urso ha bisogno di un grande palcoscenico. Altrimenti non si sente stimolata e partecipe. La grande occasione di rinascita televisiva arriva grazie a Milly Carlucci che, nel ventennale di Ballando Con Le Stelle, riesce ad averla nel cast del programma. Non senza corteggiarla. Carlucci ha fatto il massimo per portarla in Rai: dopo mesi di tira e molla, ci è riuscita con un cachet all’altezza della sua fama.

Ballando Con Le Stelle e non solo: la nuova vita televisiva di Barbara D’Urso

D’Urso, però, non è più quella di Canale 5: sempre col cuore verso gli affezionati, ma la testa – oggi – le dice altro. Ovvero che deve ricostruirsi una reputazione televisiva partendo dalle retrovie. Abituata a occupare il centro della scena, per lei è una sensazione nuova quella di aspettare in camerino prima di essere chiamata – e giudicata – per fare un’esibizione.

Era sempre lei, in un passato di cui non vuole (per sua stessa ammissione) più parlare, a giudicare e invitare gli altri. Ora deve aspettare il suo turno. Sembra scontato, ma non lo è. Un prezzo, seppur minimo, da pagare prima di tornare alla ribalta. Magari con un programma in solitaria. Tutto dipenderà dall’esperienza di Ballando: “Un percorso psicologicamente non facile”, ha detto subito dopo i primi allenamenti con il maestro.

Barbara D’Urso non intende sfigurare e vuole tornare in grande stile, per dimostrare a tutti che ha ancora molto da dare e da dire. Lo farà alla sua maniera. Sulla pista da ballo. Se poi gli ascolti diranno che Barbara D’Urso, davanti a una telecamera, fa ancora la differenza, lei sarà pronta a prendersi quello che non ha più: un programma tutto suo. Quale? La risposta è divisa in due fronti. Il primo porta a Domenica In: Mara Venier, il prossimo anno, non sarà alla conduzione del celebre format Rai. Si cerca, dunque, un nuovo volto per valorizzare la trasmissione con novità importanti.

Domenica In, più di un’ipotesi

Barbara D’Urso è uno dei primi nomi fatti in tal senso, in primis dalla stessa Mara Venier: entrambe sono molto amiche, basti pensare che una delle prime apparizioni televisive dopo il divorzio da Mediaset, in qualità di ospite, di Carmelita fu proprio dalla zia più famosa della televisione italiana. La quale disse, senza mezzi termini, che o la D’Urso o De Martino avrebbero potuto sostituirla al timone della trasmissione domenicale.

La collega ringrazia, ma finora si è sempre smarcata – almeno pubblicamente – da certe dinamiche. La situazione, però, potrebbe cambiare rapidamente: la Rai ha già deciso di puntare su Barbara D’Urso. Occorre solo capire come e vederla alla domenica, magari insieme a quel Gabriele Corsi messo da parte quest’anno per questioni contrattuali, è più di una suggestione. E poi c’è Sanremo: perchè l’Ariston non è la prima volta che viene accostato all’ex volto di punta di Canale 5. In più Carlo Conti ha detto che potrebbe, il condizionale resta d’obbligo, lasciare la conduzione di Sanremo 2026 ad altri per fare solo il Direttore Artistico. Il nome di Barbara D’Urso è tra le papabili conduttrici o co-conduttrici della kermesse.

Un futuro all’Ariston

Allora si apre un ulteriore spiraglio: se Sanremo 2026 dovesse ri-presentarlo Carlo Conti, avrebbe anche l’onere di decidere chi volere accanto nelle 5 serate del Festival. In questo caso Barbara D’Urso sarebbe tra le possibili prime scelte. La posizione di Carmelita è netta: “Non ci penso minimamente”, aveva detto tempo fa in un’intervista. Era prima che mettesse nuovamente – e stavolta in pianta stabile – piede in Rai. Prima, in altre parole, della corte di Carlucci.

Tutto passa da Ballando Con Le Stelle: se il purgatorio sulla pista da ballo dà i risultati sperati, soprattutto in termini di Audience, potrebbero aprirsi molte porte per la D’Urso. La conduttrice non aspetta altro che dimostrare il proprio valore, magari facendo rimpiangere – alla sua maniera – chi ha deciso di mandarla via pensando che si potesse, in qualche maniera, fare a meno di lei. Da sabato sera comincia la terza vita televisiva di una veterana del piccolo schermo, con un futuro ancora tutto da scrivere. Quel che è certo è che Barbara D’Urso non balla più da sola.