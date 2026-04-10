Barbara De Santi stravolge i capelli e cambia look: addio al bianco? La dama di Uomini e Donne si mostra così

Il ritorno in primo piano di Barbara De Santi nel parterre di Uomini e Donne segna una rottura netta con il passato, non solo per le dinamiche sentimentali ma soprattutto per una precisa scelta d’immagine.

La dama mantovana, figura storica del programma sin dalla stagione 2013/2014, ha deciso di abbandonare le tinture per capelli, rivendicando sui social il diritto di mostrare la propria base bianca naturale. Questa svolta estetica, definita dalla stessa protagonista come un atto di ribellione ai canoni televisivi.

Una scelta controcorrente: il “no” ai canoni estetici nel salotto della bellezza eterna

In un contesto televisivo dove il parterre femminile è costantemente sotto la lente d’ingrandimento per ogni minimo segno del tempo, la decisione di Barbara De Santi non si esaurisce in una semplice questione di stile, ma si configura come un potente atto di non conformità.

Mentre le passerelle di Canale 5 si infiammano regolarmente per critiche su abiti audaci o ritocchi estetici evidenti, la scelta del “Silver Hair” posiziona la De Santi su un piano comunicativo differente.

Questa metamorfosi non rappresenta affatto una rinuncia alla seduzione, quanto piuttosto una sua ricalibrazione consapevole. Barbara rivendica oggi il diritto di abitare la propria età davanti alle telecamere senza artifici, trasformando un dettaglio cromatico in un manifesto di autenticità che arriva dritto al cuore del pubblico più maturo.

In questi giorni ha pubblicato un video di un rinnovo look, curando la ricrescita, senza però abbandonare la sua mission.

Identikit di un nuovo protagonista: chi è Marco e perché divide lo studio

Marco si è presentato nel dating show di Maria De Filippi con un profilo che ha immediatamente suscitato l’interesse delle dame. Residente a Milano, il cavaliere si trova in una fase della vita dedicata agli affetti e al tempo libero: con due figli ormai indipendenti e un prepensionamento che gli assicura stabilità economica, ha deciso di tornare a frequentare il mondo degli incontri dopo un decennio di solitudine.

A fare da “garante” per la sua serietà è stata indirettamente Ida Platano, che conoscendolo tramite amicizie comuni, lo ha spinto a intraprendere l’esperienza televisiva.

Anche Gemma Galgani ha confermato in studio i dettagli sulla vita agiata e sulla solidità del cavaliere, elementi che lo hanno reso fin dalle prime puntate uno dei profili più contesi della stagione 2026.

Se inizialmente le sue attenzioni sembravano rivolte esclusivamente a Cinzia Paolini, l’ombra di Barbara De Santi ha iniziato a proiettarsi sulla loro frequentazione, creando una forte competizione interna.

Tensioni in studio: il “caso dei messaggi” e lo scontro con Cinzia Paolini

Il clima tra le due dame è degenerato durante la puntata dell’8 aprile 2026. Mentre Marco e Cinzia stavano riportando gli sviluppi della loro conoscenza, l’interferenza di Barbara ha generato un acceso diverbio.

La De Santi ha messo in dubbio la sincerità del rapporto tra i due, ricevendo da Cinzia l’invito perentorio a non ostacolare il loro percorso.

Il vero colpo di scena è arrivato però quando Barbara ha coinvolto l’opinionista Gianni Sperti, sottoponendogli la visione di alcuni messaggi sul proprio cellulare. Sebbene il contenuto non sia stato ancora reso pubblico, il sospetto che vi siano stati contatti sottobanco tra lei e Marco è diventato il tema centrale del dibattito.